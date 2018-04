Modificarea Ordonanței 57: clarificări importante de la deputatul Dumitru Lovin

Săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Filialei Vâlcea a Alianței Liberalilor și Democraților, președintele acestei formațiuni, deputatul Dumitru Lovin, a oferit mai multe declarații cu privire la modificarea Ordonanței 57. Așa după cum veți afla din rândurile de mai jos, din declarațiile deputatul ALDE Dumitru Lovin, modificările erau vitale pentru salvarea unor activități industriale foarte importante din economia județului nostru, cât și din alte județe ale țării. Mai concret vorbind, prin adoptarea inițiativei deputatului Lovin, unitățile de exploatare a resurselor minerale au posibilitatea de a-și extinde activitățile, în mod organizat, în unele arii protejate, un astfel de exemplu fiind întâlnit la exploatarea de calcar de la Bistrița – Costești.

„Am organizat această conferință de presă pentru a clarifica unele aspecte în ceea ce privește activitatea mea din ultima perioadă.. Este vorba despre modificarea Ordonanței 57 care a fost dată în 29 iulie 2007. Conform acestei ordonanțe, unele societăți comerciale, care au primit licență de concesionare a exploatării, din momentul în care a apărut această ordonanță de urgență nu au mai putut să își exercite această concesionare. Și atunci am găsit o modalitate de a ataca această ordonanță 57 prin felul următor: înaintea apariției acestei ordonanțe, Guvernul a dat la câteva societăți licență de concesionare a exploatărilor miniere. Și atunci, conform legii nr. 85 din 2003, Legea Minelor, prevede la articolul 21 alineatul 2 următorul conținut: «prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenței rămân valabile pe toată durata acesteia cu excepția apariției unor eventuale dispoziții mai favorabile titularului». Conform legii, în momentul când s-a dat această ordonanță de urgență, aceste suprafețe, care primiseră aprobarea Guvernului de exploatare, nu trebuiau cuprinse, sub nici o formă, într-o arie protejată. Pentru că Ordonanța de Urgență nu anulează o lege organiză. Pentru a anula o lege organică trebuia să fie o altă lege care să anuleze această lege și aceste drepturi pe care le-au primit cei care au primit concesia acestor exploatații miniere. Din punct de vedere juridic, s-a făcut un abuz cras și de care cineva trebuia să răspundă. Trebuiau să fie incluse în suprafețele ariilor protejate suprafețele care au primit, până la data de 29 iulie 2007, aprobare de licență de exploatare a suprafețelor respective. Conform legii, nu trebuiau să intre în această situație. (…) Un al doilea punct pe care l-am atacat și pe care l-am susținut e din punct de vedere tehnic. După cum se știe, o arie protejată trebuie să se compună dintr-o pădure compactă, o arie protejată bine definită, un areal sănătos din punct de vedere al florei, care trebuie să fie luxuriantă sau diversificată, trebuie să fie și faună acolo. În acea zonă din județul nostru, sunt câteva pâlcuri răzlețe de păduri, ici-colo, locul nu corespunde deci. Flora nu există datorită solului arid. Nici fauna nu există, au fost împușcături, animalele au fugit în zone mai liniștite. Coordonatele ariilor protejate se pot schimba oricând datorită apariției unor condiții. Nu este nici o problemă, aria nu va fi declasată”, a declarat deputatul Dumitru Lovin.

„De Legea 404, care s-a aprobat, vor beneficia două societăți din județul nostru: o societate de exploatare și una de prelucrare a minereurilor. Dar un astfel de caz nu se întâmplă numai la Vâlcea. 14 unități din țară vor benefica de această lege, deci un număr substanțial de angajați. Eminescu spunea așa: «Greșelile în politică sunt niște crime». Prin faptul că plenul Camerei Deputaților a aprobat această inițiativă a fost o decizie foarte bună. (…) Nu a fost un drum ușor pe care l-am străbătut în privința acestei inițiative. Am fost întors de două ori de la Comisia de Mediu a Senatului. A trebuit să vorbesc în parte cu foarte mulți din comisie pentru a lua aprobare. Însă, cei mai mulți din comisii au înțeles necesitatea unei astfel de inițiative. În întreaga lume se exploatează aceste resurse. Nu trebuie să le ținem ca monumente să meargă lumea să se închine la resursele naturale. Am citit recent că în Germania, într-un orășel, pentru a facilita exploatarea de cărbune, se dărâmă o biserică veche. Deci, iată că, toată Europa se luptă pentru a crea locuri de muncă”, a mai punctat, ferm, deputatul Dumitru Lovin.