Modernizarea infrastructurii, o prioritate pentru edilul din Stoenești

Gheorghe Dumbravă (foto), primarul comunei Stoenești, s-a implicat intens în ultimii cinci ani pentru dezvoltarea infrastructurii din localitatea pe care o păstorește. Iar edilul liberal speră ca, în următorul mandat, să nu mai vorbească despre modernizarea infrastructurii, fiind de dorit ca aceasta să fie pusă la punct, cel puțin în linii mari, până cel mult în anul 2020.

„În condiţiile în care vor demara foarte greu aceste proiecte, de apă şi canalizare, atunci poate vom mai vorbi şi în următorul mandat despre infrastructură. Eu am spus că, până în anul 2020 trebuie să nu mai am nici un drum de asfaltat, dar nu toate lucrurile depind de mine. Chiar dacă vom depăşi acest termen nu are nimic. Important este să le luăm într-o ordine firească a lor, adică apa, canalizarea şi ulterior asflatarea drumurilor”, a conchis Gheorghe Dumbravă.