Misiune imposibilă pentru Dinu C-tinescu? „Te duci la Berbeşti să linişteşti oamenii şi apele!”

• preşedintele CJ Vâlcea l-a trimis public pe administratorul special să discute la faţa locului situaţia minerilor şi viitorul minelor

Vineri, 27 aprilie 2018, Dinu Constantinescu, admi­nis­tratorul special CET Govora, s-a prezentat, în premieră după preluarea mandatului, în faţa consilierilor judeţeni. Într-o pledoarie de aproape zece minute, avocatul a răspuns întrebărilor lansate în lipsa lui de către aleşii din Opoziţie şi a primit o sarcină directă de la şeful legislativului Vâlcii: să meargă personal în Berbeşti şi să lămurească lumea despre planurile de viiitor pe care le are CET Govora acolo.

Iată ce a avut de spus Constantinescu în faţa Consiliului Judeţean Vâlcea despre:

• Situaţia Cazanelor 4, 5, 6 şi 7 de la CET Govora: „Toate instalaţiile şi cazanele de ardere ale CET Govora sunt funcţionale, nu există nici un fel de sincopă cu privire la modul de funcţionare a acestora. Există doar mici aspecte inerente de care ne lovim în mod constant, respectiv consumurile pe care le înregistrează aceste cazane. După cum ştiţi, cazanul 7 este cele mai performant dintre toate, dar nu poate fi folosit pentru agenţii comerciali, doar pentru persoanele fizice, astfel că nu putem să furnizăm pentru societăţile comerciale prin acest cazan. Cazanul 4 este cel mai neperformant, consumă gaz, restul sunt pe cărbune şi gaz funcţional, mixt. Acestea au fost recondiţionate în perioada anului 2017, încă dinainte să fiu eu administrator special”.

• Avizul de mediu: „În momentul de faţă, comportă discuţii pentru CET Govora, este o problemă pe care a preluat-o insolvenţa. În ceea ce priveşte Cazanul 7, deşi este cel mai performant, întâmpinăm o problemă: el este autorizat să funcţioneze la nivel de mediu, numai că groapa de deşeuri nu este autorizată şi suntem în plină procedură. În perioada mandatului meu, am iniţiat toate demersurile care trebuiau făcute din anul 2012, din păcate. Am iniţiat demersuri pentru autorizaţii de mediu, de construire pentru a putea să funcţionăm, să intrăm în legalitate 100%. Pentru celelalte cazane nu au fost condiţii de mediu de îndeplinit, însă urmează pentru că se pune problema depozitării cenuşii, reziduurilor pentru care trebuie să ne pregătim. Facem demersuri în acest sens. De asemenea, este cunoscut faptul că se ajunge în ceea ce înseamnă depozitul actual de rezid la capătul lui şi s-au făcut proiecte pentru extinderea sa, depozitarea, dar şi alte condiţii eficiente. S-a stabilit deja şi urmează să vi le prezentăm… Ar fi utilă şi o viitoare întâlnire de lucru cu toţi factorii de decizie din Consiliu pentru a identifica modalitatea de a reuşi să depozităm tot ceea ce înseamnă rezid, cenuşă pentru a nu afecta condiţiile de mediu.”

• Stocul de cărbune actual: „Vă pot spune că, în momentul de faţă, situaţia este relativ confortabilă… Din păcate, cariera Panga suferă alunecări de teren din condiţii naturale şi tot ceea ce înseamnă plan de exploatare nu a putut fi atins. S-a exploatat foarte puţin, pentru că a stat mai mult închisă. Tot ce înseamnă alunecări de teren la momentul de faţă au afectat banda transportoare. Practic, cariera nu este afectată, dar modul de transportare a cărbunelui a fost afectat, astfel că am avut probleme. Sperăm să le rezolvăm acum, cu vremea aceasta bună. În cifre, la momentul 31 decembrie 2017, aveam: 13.800 tone în CET Govora, stocul de rezervă de stat 50.000 tone, stoc de cărbune rezervă exploatare minieră 40.000 tone, total stocuri 107.000 tone la sfârşit de 2017. La 23 aprilie 2018, stocul de carbune este de 13.000 tone, cu o diferenţă de 800 tone, rezerva de stat nu mai există, fiind cumpărată pe parcursul lunilor februarie şi martie, stocul de exploatare s-a înjumătăţit, este la 24.000 tone. În total, stoc de cărbune 37.000 tone, asta înseamnă că s-a diminuat cu 70.000 tone. Motivaţia este nefuncţionarea carierei Panga”.

• Posibilele disponibilizări: „S-a iniţiat negocierea Contractului Colectiv de Muncă cu sindicatele, motiv pentru care, potrivit legii, nu se pot face disponibilizări în această perioadă, astfel că nu există nici un fel de temere nici pentru angajaţi, nici pentru alte persoane interesate. Suntem obligaţi să păstrăm numărul de angajaţi. Nici nu se intenţionează! Aşa cum am arătat de la începutul mandatului meu, noi încercăm să păstrăm locurile de muncă şi chiar să angajăm în plus. În momentul de faţă, chiar sunt posturi deficitare…”.

• Batalul de cenuşă: „Nu se pune problema închiderii batalului, ci a diminuării cantităţii de depozitare. Se încearcă supra-înălţarea depozitului cu straturi succesive cu încă 16 metri, se fac lucrări, studii de fezabilitate pentru a putea să menţinem acest batal valid în continuare. Se va impune şi extinderea acestuia, există documentaţie disponibilă oricui în acest sens.”

• Blocaj în exploatare Berbeşti-Alunu: „În momen­tul de faţă, ne confruntăm cu această problemă a alunecărilor superficiale de teren la Panga, dar cu efecte importante. Blocaj poate suveni în ceea ce priveşte exproprierile. Suntem în plin proces de negociere cu proprietarii, se fac demersuri… aici, cred că putem să acoperim lucrurile. Mai există o problemă cu eliberarea frontului de lucru de vegetaţie forestieră. E un aspect de ordin legal cu care ne confruntăm pentru că este dificil de scos din circuitul silvic, dar şi aici am făcut demersurile necesare.”