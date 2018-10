Mircia Gutău NEVINOVAT! Primarul Râmnicului a câștigat procesul pentru care CEDO a cerut rejudecarea!

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în procesul la care CEDO a cerut rejudecarea: GUTĂU ESTE NEVINOVAT!

Primarul Râmnicului, „sugrumat” de emoție, ne-a declarat că nu poate vorbi în aceste momente și că urmează să discute despre această decizie a ICCJ mai târziu.

„Acest dosar mi-a tocat trei ani de libertate şi mai mulţi ani consum nervos. Şi pentru Râmnicu Vâlcea acest dosar a cântărit greu. Vă garantez că oraşul ar fi arătat altfel dacă nu aş fi fost închis. Nu vreau să transmit nimic care să lezeze pe nimeni. Nu vreau să spun ceva despre vreun magistrat, dar cine face aşa ceva… trebuie să plătească. Nu numai în cazul meu, ci şi în atâtea altele. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit să rezist şi îi mulţumesc familiei pentru că mi-a fost alături”, a sunat declarația primarului Mircia Gutău oferită pentru cotidianul nostru.

Prezent la inaugurarea unui loc de joacă în oraș, primarul Mircia Gutău a mai făcut unele precizări referitoare la decizia ÎCCJ de astăzi: „Fiecare trebuie să răspundă și să plătească pentru ceea ce face. De aceea am avut această ambiție teribilă. Sunt 12 ani de când mă lupt și uitați că am și reușit. Mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit. Am reușit să redevin primarul Râmnicului, cu acea pecete pusă de condamnarea mea, de pușcăriaș, știți foarte bine. Și, după 12 ani, s-a făcut dreptate. Am primit sentința de achitare, soluție definitivă și irevocabilă. Iar de aici încolo, domnul avocat Fieroiu se va ocupa de lucrurile legale în așa fel încât cei vinovați să plătească; începând de la denunțători pentru mărturie mincinoasă, continuând cu procurorii pentru abuz în funcție, continuând cu judecătorul pentru soluția dată. Chiar dacă am făcut facultate tehnică, am făcut și ceva noțiuni de drept și țin minte că era un profesor care ne spune că decât să condamni un om nevinovat, mai bine scapă zece la mustață. Privarea de liberate este, după deces, cea mai mare pedeapsă pe care o poate primi un om, iar pentru acest lucru nu trebuie să lăsăm lucrurile așa. Trebuie ca cei care au dispus acest lucru să plătească. Iar eu am avut o șansă, poate unu la un milion, că am redevenit primarul Râmnicului și am și avut puterea să duc această luptă teribilă începând de la CEDO, câștigând la CEDO, după aceea venind și cerând la Înalta Curte revizuirea, aprobându-mi se revizuirea. După aceea, m-am judecat pe fond și, uitați, s-a dat această sentință pe care o așteptam de 12 ani. Sunt extraordinar de fericit, extraordinar de bucuros încât nu mi-am revenit”.

