Ministerul Transporturilor şi Finanţele Publice joacă Ping Pong cu DN 7A, drumul către Ski Resort Transalpina

La începutul acestui an, deputatul Dumitru Lovin l-a interpelat pe ministrul Transporturilor în legătură cu starea actuală a DN 7A şi necesitatea asfaltării unor sectoare ale acestui drum, mai ales între Voineasa şi Obârşia Lotrului, cu atât mai mult cu cât asigură accesul către unul dintre cele mai importante obiective turistice din Vâlcea – domeniul schiabil.

În răspunsul dat, ministrul Lucian Şova a explicat, printre altele, că S.D.N. Rm. Vâlcea a încercat să repare drumul, în regie proprie sau prin terţi, iar acum doi ani, prin Hotărârea de Guvern nr. 322/27.04.2016, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru finalizarea lucrărilor. De asemenea, i-a comunicat parlamentarului ALDE că a transmis Ministerului Finanţelor Publice valoarea necesară pentru acest obiectiv de investiţii şi a propus alocarea fondurilor prin programul de reabilitare / modernizare a drumurilor naţionale. Şova i-a mai făcut cunoscut lui Lovin că, odată asigurate fondurile necesare, vor putea fi iniţiate procedurile privind contractarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor amintite. Având în vedere informaţiile primite de la Ministerul Transporturilor, Lovin l-a interpelat ulterior pe ministrul Finanţelor Publice şi a solicitat să i se comunice în ce stadiu se află, după doi ani, documentaţia transmisă de Ministerul Transporturilor cu privire la reabilitarea DN 7A şi ce este de făcut mai departe pentru rezolvarea situaţiei.

Zilele trecute, ministrul Finanţelor Publice şi-a spus punctul de vedere şi, surpriză!, aruncă „pisica” înapoi în curtea Ministerului Transporturilor. Iată ce spune, în linii mari, Eugen Orlando Teodorovici: „Obiectivul de investiţii la care se face referire în interpelare nu figurează cu fişă distinctă de obiectiv de investiţii, nou sau în continuare, în programul de investiţii publice, anexă la bugetul Ministerului Transporturilor, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018”. Acesta a mai afirmat că lucrările de consolidare şi protecţie a versanţilor DN 7A ar avea finanţare prevăzută din împrumutul FI 23.371, acordat de BEI şi ratificat prin Legea nr. 218/2006, cu toate că documentul respectiv se referă la „reconstrucţia drumurilor afectate de inundaţii”. Ministerul Finanţelor Publice mai arată că CNAIR a modificat periodic lista proiectelor finanţate din împrumut şi a cerut prelungirea perioadelor de tragere a sumelor sau a finalizării obiectivelor.

Deputatului Dumitru Lovin nu i-a venit să creadă: „Ministerul Finanţelor Publice mai susţine că, în programul de investiţii publice al Ministerului Transporturilor pentru anul 2018, cheltuielile sunt incluse în sumă globală, în cadrul poziţiei C – Alte cheltuieli de investiţii, categoria d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările, iar pentru anul în curs sunt prevăzute la titlul 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă atât credite de angajament, cât şi credite bugetare, în sumă de 14.760 mii lei. Aceste cheltuieli se detaliază prin liste separate de ordonatorul principal de credite. Pe final, Ministerul Finanţelor Publice consideră necesar ca asupra aspectelor semnalate de mine în interpelare, să se solicite tot punctul de vedere al Ministerului Transporturilor şi al CNAIR S.A., în a căror administrare se află acest obiectiv de investiţii. Deci ministrul Teodorovici susţine că soluţia trebuie dată tot de către Ministerul Transporturilor. De aceea, revin la ministrul Şova cu rugămintea să rezolvăm această problemă şi să nu mai aruncăm cartoful fiert dintr-o parte într-alta. Nerezolvarea acestei situaţii nu afectează doar judeţul Vâlcea, ci toată ţara. Este păcat să nu valorificăm potenţialul şi obiectivele pe care le-am clădit cu eforturi foarte mari! În cazul DN 7D, am reuşit să aflu adevărul – CNAIR era de acord să declaseze drumul şi să fie trecut înapoi la Consiliul Judeţean Vâlcea, numai că fostul preşedinte Gică Păsat s-a opus. Datorită acestei informaţii şi faptului că am readus în prim plan acest subiect, acum, se fac demersuri pentru preluarea DN 7D de către CJV. Sunt convins că vom desluşi până la urmă şi situaţia DN 7A”, a declarat, pe acest subiect, deputatul Dumitru Lovin.

