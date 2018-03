Militari din 10 state NATO se instruiesc la Râmnicu Vâlcea

La Baza de Instruire pentru EOD din Râmnicu Vâlcea se defășoară Cursul de exploatare tactică şi analiză tehnică a incidentelor cu dispozitive explozive improvizate (Weapon Intelligence Team/WIT Course), activitate în care sunt prinși 20 de militari din 10 state membre NATO şi state colaboratoare cu Centrul de Excelenţă pentru C-IED.

Cursul se desfăşoară în perioada 19 februarie – 9 martie, sub conducerea şi îndrumarea a 12 instructori cu experienţă şi are ca obiectiv principal dezvoltarea capabilităţilor în domeniul contracarării dispozitivelor explozive improvizate (C-IED). Cursul WIT reprezintă o formă de pregătire a specialiştilor în domeniul exploatării incidentelor cu IED. Acesta este organizat de Centrul de Excelenţă NATO C-IED (C-IED COE) din Madrid, la solicitarea şi cu acreditarea Allied Command Transformation (ACT), şi este destinat militarilor care vor face parte din echipele specializate de investigare a incidentelor cu dispozitive explozive improvizate (IED) şi vizează acumularea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare exploatării atacurilor cu IED.

Informații oferite de către căpitanul Alex Mihai Radu.