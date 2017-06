Meci de gală la Vâlcea: O fostă chimistă se retrage din activitate

Pe 5 august, Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea va găzdui meciul de retragere al Ramonei Farcău, fostă jucătoare la echipa emblematică a Oltchimului. În partida care urmează să debuteze cu începere de la ora 19.00 se vor întâlni echipele HCM Râmnicu Vâlcea și Oltchim 2010.

„După șapte ani petrecuți la Vâlcea, Ramona Farcău a ales să își facă meciul de retragere în Sala Sporturilor «Traian», alături de fostele colege cu care a jucat în 2010 finala Ligii Campionilor. Sub titulatura de Gala Campioanelor, publicul vâlcean va avea ocazia, pe 5 august, să le revadă în teren pe Ramona Farcău, Aurelia Brădeanu, Steluța Luca, Oana Manea, Cristina Neagu, Valentina Elisei Ardean, Ionela Stanca, Luminița Dinu sau Narcisa Lecușanu, care vor fi coordonate pe bancă de Radu Voina”, se arată într-un comunicat de presă transmis de către reprezentanții Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea.

Farcău: „La Vâlcea doresc să îmi iau rămas bun de la handbal”

Cu privire la organizarea partidei de gală de la Râmnicu Vâlcea, fosta jucătoare a Oltchimului a oferit câteva cuvinte emoționante legate de dragostea nețărmurită a suporterilor olteni față de sportul numit handbal. De asemenea, Ramona și-a exprimat satisfacția de a fi evoluat pentru un club de legendă, precum Oltchim Râmnicu Vâlcea.

„La Vâlcea am trăit cele mai frumoase momente din carieră, aici am simțit ce înseamnă, cu adevărat, să joci handbal la cel mai înalt nivel, să faci parte dintr-un grup unit și puternic. Aici am simțit mereu publicul ca fiind parte din echipa noastră și, de tocmai de aceea, la Vâlcea doresc să îmi iau rămas bun de la handbal, în fața celor care m-au îndrăgit și m-au susținut, necondiționat. Și pentru că se spune că prima și ultima impresie contează, vă invit să ne revedem cu toții, pentru a forma din nou echipa de altădată, cu voi în tribună și cu noi în teren”, a fost mesajul transmis de Ramona Farcău iubitorilor handbalului din Vâlcea.

Mai multe informații despre Ramona Farcău

Fosta extremă a Oltchimului s-a născut pe 14 iulie 1979 în Zalău. A evoluat pentru echipa din localitatea natală în perioada 1998 – 2006. Apoi, vreme de șapte ani (2006 – 2013) a jucat pentru multipla campioană a României, Oltchim Râmnicu Vâlcea. În ultimele sezoane, Ramona Farcău a îmbrăcat tricourile altor trei formații din România: Dunărea Brăila, CSM Ploiești și Dinamo București. Ca palmares, Ramona are mai multe titluri de campioană națională și Cupe ale României cucerite alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea. De asemenea, tot alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea a evoluat în numeroase meciuri inter-cluburi, la nivel european.

În naționala de handbal feminin, fosta extremă a fost convocată de 207 ori, înscriind 675 de goluri. În tricoul primei reprezentative, Ramona Farcău se poate mândri cu două mari performanțe: vicecampioană mondială (Rusia – 2005), precum și golgeteră a Jocurilor Olimpice de la Beijing (China – 2008).