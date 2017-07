„Mame pentru viață. Viață pentru mame”, în atenția medicilor de familie

La finele săptămânii trecute, au fost reuniți medicii de familie în baza unui proiect ce combate decesul mamelor. Din păcate, în România, tot mai multe mame își pierd viața dând viață, iar cauzele sunt multiple. Tocmai de aceea, a fost nevoie de organizarea unui eveniment dedicat mamei și copilului.

„Conceptul pe care vrem să-l promovăm vizează mama, iar proiectul se numește «Mame pentru viață. Viață pentru mame». Proiectul a fost câștigat ca urmare a unei situații sumbre în România: se moare la naștere. În 2016, o femeie de doar 36 de ani a murit dând naștere. Au rămas în urma ei șapte suflete. Azi, există șapte copii fără mamă. Nu e normal să mori la 36 de ani într-o maternitate dotată, pusă la punct. A adus pe lume un copil de 5 kilograme, dar după ce a fost lăsată să se chinuie cu orele. Nimeni n-a fost declarat vinovat. În România anului 2017, femeile mor la naștere. Suntem pe primul loc la mortalitatea mamelor, de cinci ori mai multe ca-n Bulgaria, de zece ori mai multe ca-n Polonia. În 2015, 40.000 femei nu au fost la un control medical înainte de-a naște”, a declarat dr. Cornelia Scărlătescu Paraschiv (foto), managerul proiectului.

Prezentă la acțiune, dr. Cristiana Bărăgănescu, președintele Colegiului Medicilor de Familie Vâlcea, a vorbit despre femeile care apelează foarte rar, poate chiar deloc la medic înainte de-a naște, iar cele mai multe cazuri sunt întâlnite în mediul rural. Sărăcia reprezintă o cauză pentru care viitoarele mame nu intră într-un cabinet medical, nu merg la un ecograf. Tocmai de aceea, rugămintea șefei medicilor de familie din județ s-a îndreptat către colegii de breaslă, pentru a ajuta acele mame, a le sprijini la nevoie.

Cristian Isar, președintele Colegiului Național de Studiu pentru Medicina de Familie, a discutat despre improtanța aducerii în atenția me­di­cilor de familie a noutăților de pe piața medicală, cei ce trebuie să fie la curent cu instrumentele, studiile și ghidurile ce-i ajută în munca de zi cu zi.

S-a dezbătut, cu această ocazie, un alt fenoment ce a luat amploare: sarcinile la minore. În perioada 2009 – 2012, 90.000 de minore au născut, 3.000 dintre ele având vârste sub 15 ani.

Proiectul „Mame pentru viață. Viață pentru mame” este unul realizat de MSD for mothers, World Vision și Colegiul Național de Studiu pentru Medicina de Familie.