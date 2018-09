Related Stories

• expoziția din acest an redă nu doar frumusețea culelor și a împrejurimilor, dar și prețul Marii Uniri

După cum vă informam și anterior, sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, în ciclul de manifestări dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, la Complexul Muzeal Măldărești, în perioada 10-20 septembrie 2018, s-a desfășurat tabăra de pictură „Măldărești plein-air 2018”.

Prin intermediul celor 10 artiști invitați din toate regiunile istorice (Sterică Bădălan, Ovidiu Buzec, Vali Irina Ciobanu, Gheorghe Coman, Mihai Coțovanu, Bogdan Dumitru Enache, Simona Pascale, George Păunescu, Lucia Pușcașu, Mirela Ungureanu) manifestarea din acest an, ajunsă la cea de-a V-a editie, și-a propus să surprindă dintr-o perspectivă proprie frumusețea peisajului local, dar și unele locuri cu semnificație istorică din zona de nord a județului unde, în urmă cu un secol, s-a scris istoria acestei țări. Lucrările rezultate din acest experiment cultural vor intra în colecțiile Muzeului de Artă și vor face obiectul organizării unei expoziții temporare și al editării unui pliant și album aniversar.

La vernisajul expoziției, din partea conducerii județului au fost prezenți Adrian Bușu, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea și subprefectul Aurora Gherghina. Ambii au lăudat inițiativa conducerii Muzeului, reprezentată de managerul Claudiu Tulugea și Liliana Beu, de a pune expoziția sub semnul Centenarului și de a scoate în evidență sacrificiul soldaților români în luptele din Primul Război Mondial, purtate pe Valea Oltului.

Criticul Amalia Enache a văzut astfel efortul artiștilor: „Expoziția aceasta este într-adevăr una inedită. Intimitatea atelierului este una care fiecărui artist îi dă o dimensiune a experienței, însă pictura plein-air îi apropie mai mult de energiile naturii, de ceea ce înseamnă pictura adevărată. Cei 10 artiști de aici nu s-au implicat în mod direct doar asupra problemelor care țin de istoria locurilor, ci și a Centenarului Marii Uniri. Frumusețea locului, dar și istoria se îmbină într-un mod fericit în lucrările domniilor lor! Expoziția aceasta, unde plein-air-ul este unul foarte implicit, este o expoziție care vorbește, în primul rând, despre mari artiști contemporani, despre care am auzit și vom mai auzi…”.