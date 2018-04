Mai multe străzi din Copăcelu, Căzănești, Râureni și Stolniceni vor fi reabilitate

Nu mai puțin de cinci străzi din cartierul Copăcelu, precum și altele din Râureni, Stolniceni și Căzănești vor fi reabilitate în acest an. În plus, strada Săliștea Nouă va fi modernizată cu fonduri din Ordonanța de Guvern nr. 28. „Strada de lângă Boromir, spre târgul de săptămână, va fi modernizată. De asemenea, municipalitatea a făcut demersurile necesare pentru modernizarea unei alte străzi, care va asigura ieșirea din târg”, declară primarul Mircia Gutău.

O altă stradă importantă din oraș, Știrbei Vodă, va fi intra în modernizare în luna iunie, urmând a se face lucrări până dincolo de Parcul Zăvoi. „În acest an, cu fonduri europene, vom moderniza strada Straubing, de la cap la coadă. Din păcate, podul de pe această stradă este în litigiu și nu se găsesc soluții legale. Noi nu putem face investiția pentru că nu este al nostru, ei nu pot face investiția pentru că nu au fonduri”, a mai spus primarul Mircia Gutău.