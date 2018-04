„Magicianul” și „Direcția 5”, evenimente de top la Teatrul Anton Pann în luna aprilie

Luna aprilie, din punct de vedere a activităților artistice este plină. Teatrul Anton Pann, în completarea ofertei sale artistice, oferă în mod constant spectacole diverse în afara celor de teatru. Publicul vâlcean se va bucura, suntem siguri, de concertul formației Direcția 5 și de un spectacol de iluzionism realizat de Magicianul Radu Tudor. Așadar, concertul formației Direcția 5 va avea loc joi 19 aprilie, de la ora 20.00 și spectacolul de iluzionism ce poartă amprenta Magicianului, a lui Radu Tudor, vineri pe 27 aprilie de la ora 18.00, un eveniment așteptat cu nerăbdare de cei mici și nu numai. Biletele s-au pus în vânzare pe site-ul iabilet.ro de acum două luni, încă de când s-a anunțat evenimentul. Intrebându-i pe cei de la casieria teatrului dacă au pus la vânzare bilete, au zis că da, dar mai sunt foarte puține locuri, așa că e cazul să vă grăbiți dacă vreți să participați la cele două evenimente.

Tot în această lună cei de la Teatrul Anton Pann vor participa la un festival de teatru, dar despre acest aspect vă vom informa la momentul potrivit. Nu uitați însă de „Fata din mașinărie”, cea mai nouă premieră a Teatrului Anton Pann, spectacol care s-a bucurat de foarte multe aprecieri și care va fi reluat în zilele de 20 și 21 aprilie.

Până când vor avea loc toate cele scrise mai sus vă invităm ca în această sâmbătă de 14 aprilie, de la ora 19.00, să vedeți sau să revedeți „Crize” un spectacol care îi are în prim plan pe doi actorii din vechea gardă a Teatrului Anton Pann, pe Iulia Antonie și Radu Constantinov. „Crize sau Încă o poveste de dragoste” a fost nominalizată la concursul UNITER pentru “cea mai bună piesă românească a anului 2003” şi a avut premiera radiofonică în vara lui 2005, iar pe 12 noiembrie 2016 a avut premiera la Teatrul Anton Pann. “Crize” este o comedie romantică în care se vorbeşte despre un El si o Ea, despre crizele unui cuplu pentru care granița dintre dragoste și ură este pe muchie de cuţit. Veniți să vedeți o poveste conjugală surprinsă de la prima întalnire până la instalarea rutinei, așa cum spunea autorul piesei, dramaturgul Mihai Ignat. De la ora 11.30, tot sâmbătă, 14 aprilie, în sala mare a Teatrului Anton Pann cei mici sunt invitați să vadă o poveste frumoasă scrisă de de A.S. Puskin. Și după cum știți toate poveștile încep cu “era odată”. Era odată ca niciodată un moș și o babă, doi bătrâni care trăiau într-o mare sărăcie. Moșul obișnuia să meargă la pescuit, dar nu reușea să prindă decât puțini pești, numai atâția cât să isi poată duce zilele de azi pe mâine. Într-o zi porni înspre mare şi, cam şovăielnic, aruncă plasa și… hop peştişorul de aur. Cine nu a auzit de peştişorul care îndeplineşte trei dorinţe. Ce dorințe le-a îndeplinit peștișorul veți vedea în spectacolul de sâmbătă în care-i vom revedea pe mânuitorii de păpuși: Viorica Stamate, Felicia Ștefan, Mioara Dospina, Marinela Tătaru, Cristian Bulagea, secondați din regia tehnică de Dorel Perpelea. După cum am mai scris, gustul pentru teatru se cultivă de la vârste foarte mici, aşa se explică de ce în fiecare sâmbătă în incinta teatrului răsună de zeci de glasuri de copii, auzind de fiecare dată, “mami nu-i aşa că mai venim şi sâmbăta viitore la teatru”. Da, dragi copii, în fiecare sâmbătă sunteţi aşteptaţi la Teatrul Anton Pann pentru a vedea transpuse în scenă nemuritoarele poveşti care şi nouă, celor mari, ne-au încântat copilăria şi pe care cu mare drag le vizionăm şi acum.