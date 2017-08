Lt. col. Dan Pascaru, noul șef al ISU Vâlcea

Predare de ștafetă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea. Colonelul Ionel Nuță a trecut în rezervă, iar șefia ISU Vâlcea a fost predată lt.col. Dan Pascaru. Ionel Nuță are o vechime în domeniu de peste 35 de ani, iar anterior preluării șefiei ISU Vâlcea a ocupat alte funcții de conducere și execuție: adjunct al inspectorului șef, șef Serviciu Prevenirea Incendiilor, consilier juridic etc. Lt.col. Dan Pascaru a deținut funcția de prim adjunct al inspectorului șef al ISU Vâlcea. La ceremonia de predare a conducerii, organizată astăzi în fața Instituției Prefectului, au participat reprezentanți ai MAI, prefectul Florian Marin, subprefectul Aurora Gherghina, vicepreședintele CJ, Adrian Bușu, directori ai deconcentratelor, șefi ai instituțiilor publice ce țin de CJ Vâlcea, deputatul Vasile Cocoș etc. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea cadrelor militare.