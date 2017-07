Lovin, reconfirmat președinte ALDE Vâlcea

În prezența liderului național Călin Popescu Tăriceanu, joia trecută, în Sala Mare a Consi­liului Județean, deputatul Dumi­tru Lovin a fost reconfirmat în funcția de președinte al ALDE Vâlcea. Cum alianța liberalilor și democraților are acum o struc­tură de conducere monocefală (după „divorțul” dintre Călin Po­pescu Tăriceanu și Daniel Cons­tantin), principiul unui singur președinte se aplică și la nivelul județelor. Astfel, ALDE Vâlcea are pentru prima dată un singur președinte, ales prin vot, în persoana deputatului Dumitru Lovin. Conform informațiilor ofe­rite de către oficialii ALDE Vâl­cea, la votul de săptămâna trecută au fost prezenți 340 din cei 400 de delegați desemnați din cele 82 de organizații pe care alianța le are la nivelul județului nostru. Cum spuneam, în urma exercitării votului, Dumitru Lovin a fost reconfirmat în funcția de președinte, primul care l-a feli­citat pe deputatul vâlcean fiind chiar președintele ALDE la nivel național, Călin Popescu Tări­ceanu.