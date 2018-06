Lovin încearcă să atragă fonduri pentru bisericile din Vâlcea

Având în vedere că Secretariatul de Stat pentru Culte este o structură de specialitate a administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului şi coordonată de premierul României, prin SGG, recent, deputatul Dumitru Lovin, preşedintele ALDE Vâlcea, a interpelat-o pe Viorica Dăncilă în legătură cu situaţia bisericilor şi mănăstirilor care au nevoie de fonduri şi ar putea beneficia de finanţare prin OG 82. Parlamentarul a avut această intervenţie după ce, în cadrul deplasărilor sale la Budeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, dar şi în alte localităţi din judeţ, foarte mulţi enoriaşi i-au solicitat sprijinul, în special pentru finalizarea sau reabilitarea unor lăcaşe de cult.

„Din câte am înţeles, Arhiepiscopia Râmnicului cuprinde 29 de mănăstiri şi 350 de parohii, iar multe dintre acestea, fiind foarte vechi, necesită lucrări de recondiţionare. Pe de altă parte, Vâlcea este un judeţ în care turismul monahal se dezvoltă şi trebuie valorificat, dar nu are suficiente resurse financiare. În aceste condiţii, am solicitat o situaţie a lucrărilor finanţate prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în baza articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001. În listă, am văzut foarte puţine dosare din Vâlcea şi am avut impresia că, la cum este făcut, Ghidul solicitantului, disponibil pe culte.gov.ro, are tendinţa să descurajeze comunităţile şi preoţii, beneficiarii acestui program”, i-a transmis deputatul Dumitru Lovin premierului Viorica Dăncilă.

Reprezentantul ALDE i-a propus reprezentantei PSD să încerce să simplifice procedurile prin care lăcaşele de cult pot accesa fonduri prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte şi, nu în ultimul rând, i-a cerut detalii în ceea ce priveşte valoarea totală alocată pentru anul 2018 şi suma rămasă disponibilă în acest moment.

