Liderul UST Cartel ALFA avertizează: „Vâlcea, pregătește-te pentru alți 1.000 de șomeri la Oltchim!”

• Ionel Vâncea spune că platforma va termina anul fără minim 1.000 de salariați de la combinat și alți o sută de la CET Govora

Liderul de sindicat Ionel Vâncea avertizează că anul 2018 va aduce un plus masiv la șomajul județului și reamintește politicienilor care este prioritatea Vâlcii:

„Vreau să trag un puternic semnal de alarmă în direcția politicienilor noștri care, din ce văd eu, se preocupă doar de asfaltări, șanturi și borduri prin Vâlcea și lasă economia în plata Domnului. Vom ajunge rău de tot în ritmul acesta! Vor urma disponibilizări la Oltchim, aproape o mie de oameni vor fi trimiși acasă pentru că Vuza va prelua doar jumătate din personal. Așa e făcut contractul de vânzare și lumea nu trebuie să piardă din vedere această lovitură care va veni peste județ în acest an. Nu la anul, nu peste nu știu cât alți ani… Acum, în 2018, o mie de locuri de muncă sunt Pa! Și la CET, am informații că se pregătesc disponibilizări pentru perioada următoare, în 3-4 luni vor fiu trimiși acasă cel puțin o sută de oameni de la TESA! Nu văd nici un politician să aibă vreo tresărire în materie de economic, nimeni nu ia în serios acest aspect vital. Dacă nici la economie nu ne facem griji… Vreau să fac apel la întreaga clasă politică din vâlceană să se concentreze cât mai repede în această direcție!”, au sunat vorbele drastice ale sindicalistului Ionel Vâncea.