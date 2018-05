Licitație pentru noul pod și lămuriri în asfaltarea DC 171 Muereasca

Autoritățile locale din comuna Muereasca lucrează la documentații privind organizarea achiziției publice și a noilor documente necesare în două investiții majore pentru comunitatea păstorită de către edilul Ion Ungureanu (foto).

În ceea ce privește construirea podului peste pârâul Muereasca, în Muereasca de Sus, autoritățile se află în faza licitației publice. Investiția se ridică la 634 milioane lei. Podul va avea lungimea de 22 metri și o lățime de 5,5 metri.

„În ceea ce privește proiectul de asfaltare a DC 171 Muereasca de Sus – Pripoare, pe PNDL 2, încă nu am semnat contractul. Am făcut Proiectul Tehnic, iar săptămâna trecută am fost la București cu noi documente. Practic, vorbim de noi lămuriri privind investiția”, a declarat, pentru cotidianul nostru, primarul Ion Ungureanu.

De amintit și faptul că asfaltarea DC 171 a fost estimată la 328 milioane lei.