Legea care salvează platforma industrială de la Vâlcea, iniţiată de deputatul Dumitru Lovin, a fost adoptată

Astăzi, 4 aprilie 2018, la fix un an de când a fost depusă la Registratură, în plenul Camerei Deputaţilor, cu 164 voturi PENTRU, 88 voturi ÎMPOTRIVĂ și 15 ABȚINERI, a fost adoptată iniţiativa legislativă a deputatului Dumitru Lovin pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 404/2017) – lege ordinară – adoptată de Senat pe data de 23 octombrie 2017. Astfel, după ce iniţiativa sa a fost adoptată și va deveni lege, deputatul Dumitru Lovin devine primul parlamentar vâlcean din actuala legislatură care reuşeşte acest lucru.

„Le mulţumesc tututor colegilor de la Senat şi Camera Deputaţilor care, trecând peste adversităţile politice, au votat o lege benefică pentru ţară. Modificarea limitelor ariilor naturale protejate devine posibilă prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor protejate, dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre de Guvern, licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, în temeiul legislaţiei miniere în vigoare la data emiterii acestora. Am căutat pe cât posibil să afectăm cât mai puţin ariile protejate şi tocmai de aceea am introdus în lege ideea ca ariile naturale protejate să-şi păstreze suprafaţa intactă. Practic, se mută limita acestora şi va exista şi o zonă tampon, de 100 de metri, pe toată lungimea lor. Modificarea limitelor ariilor naturale protejate se va face la cererea titularului de licenţă, prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice centrale de protecţie a mediului. Modificarea va fi avizată doar dacă, prin grija şi pe cheltuiala titularului licenţei, va fi instituit regimul de arie naturală protejată pe o altă suprafaţă adiacentă ariei naturale protejate, situată oriunde pe graniţa acesteia. Suprafaţa minimă adusă în compensare va fi echivalentă cu cea scoasă pentru exploatări, majorată cu zona tampon şi drumurile de acces”, a explicat deputatul Dumitru Lovin, preşedintele ALDE Vâlcea.

De această prevedere, vor beneficia Explotarea Minieră Râmnicu Vâlcea Vâlcea, dar şi companiile de pe platforma industrială – Oltchim, Ciech Soda România (fostul USG), CET Govora şi celelalte societăţi care depind de materiile prime extrase de la Costeşti sau de una dintre companiile enumerate.

„Propunerea legislativă pe care am iniţiat-o şi care, iată, a fost adoptată, va permite continuarea activităţii de valorificare a resurselor de calcar din judeţul nostru şi nu numai. Altfel, tot lanţul s-ar fi oprit. Pentru Vâlcea, ar fi fost o catastrofă şi nu mă refer doar la miile de locuri de muncă pierdute”, a spus deputatul Dumitru Lovin.

Au existat parlamentari vâlceni care au încercat să-şi însuşească această lege, iar la un moment dat s-au şi lăudat cu „o serie de amendamente”, care, de fapt, n-au fost decât două şi au fost iniţiate de alţi deputaţi. Din fericire, doar unul dintre aceste amendamente, banal, a trecut de comisii. Dacă ar fi trecut şi celălalt, legea ar fi fost compromisă şi s-ar fi reluat de la zero toată procedura iniţiată de deputatul Dumitru Lovin încă din aprilie 2017, existând riscul ca aceasta să nu mai fie adoptată niciodată.

• Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media