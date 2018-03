Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, în Țările de Jos

În Olanda, stat vest-european cunoscut sub numele de „Țara Lalelelor”, mai multe doamne, reunite în cadrul Asociației femeilor ortodoxe române „Doamna Maria Brâncoveanu”, s-au gândit să întreprindă demersurile necesare pentru ca o lalea, creată de un specialist olandez, să poarte numele Mariei Brâncoveanu, soția domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. Astfel, româncele au pus la înflorit, într-un solar, 20 de bulbi, care vor fi botezați în ziua de 25 martie 2018, de Buna Vestire, în Parohia Ortodoxă „Sfântul Grigorie Teologul“ din Schiedam, Rotterdam. Această parohie este condusă de preotul de origine vâlceană Ioan Dură, cetățean de onoare al Râmnicului, recent premiat de președintele Klaus Iohannis.

Prima întâlnire cu Christian Kolk

Care este „istoria” lalelei ce va purta numele Mariei Brâncoveanu? Doamnele de care am amintit mai sus au ajuns, după mai multe căutări, la Christian Kolk, un olandez pasionat de domeniu, care de mai bine de 20 de ani se ocupă de încrucișarea diferitelor soiuri de lalele.

„Pe 6 mai 2017, îmbrăcate în costume naționale, cu steagul românesc, steagul olandez și portretul Mariei Brâncoveanu, ne-am întâlnit cu creatorul lalelei pentru a doua oară, de această dată pentru a vizita câmpurile experimentale. Ne-am bucurat din plin, ca niște copii, la vederea parcelei nisipoase, plină cu lalele roșii, viguroase și a căror corolă cu margine aurie se unduia în bătaia vântului. Era o zi senină de primăvară, cu un soare strălucitor, dar și cu un vânt tăios. Laleaua ne-a cucerit și ne-a entuziasmat. Am plecat cu un buchet de lalele – șapte fire –, pe care a doua zi l-am prezentat membrilor parohiei noastre, în biserica din Schiedam. Laleaua a fost adoptată. După semnarea contractului, Christian Kolk a înaintat cererea noastră privitoare la rezervarea numelui la Asociația Regală a Crescătorilor de flori cu bulbi (KAVB). Această organizație, cu sediul în Hillegom, este cea care stabilește dacă un nume poate fi dat unei flori, pentru ca apoi să stabilească unicitatea florii alese să poarte numele respectiv”, povestește vicepreședinta Asociației femeilor ortodoxe române „Doamna Maria Brâncoveanu“, Elena De Chiara.

Lalea cu certificat de autenticitate

La jumătatea anului trecut, româncele au aflat că în revista de specialitate „Bloem Bollen Visie” a fost publicat faptul că pentru „laleaua roșie cu margine galbenă 02KTK8431” a fost rezervat numele „Doamna Maria Brâncoveanu“. În această primăvară, o comisie formată din experți va compara laleaua cu cele circa 2.500 de soiuri diferite păstrate în colecția KAVB, pentru a-i stabili unicitatea. Certificatul de autentificare, în care va fi descrisă laleaua, va figura și numele lalelei, el urmând să fie eliberat, cu probabilitate, în luna iunie a acestui an. De asemenea, pe lângă faptul că laleaua va fi sădită în curtea bisericii din Schiedam, reprezentantele asociației spun că vor dărui bulbi de lalele pentru a fi plantați în jurul Catedralei Mântuirii Neamului de la București, grădinii Palatului Cotroceni și mănăstirilor ridicate de Brâncoveni, în amintirea ctitorilor lor.

În interviul pe care vă invităm să-l citiți astăzi, doamna Elena De Chiara, vicepreședinta Asociației femeilor ortodoxe române „Doamna Maria Brâncoveanu” a Parohiei „Sfântul Grigorie Teologu” din Schiedam, Rotterdam, povestește lungul drum al acestei flori speciale, de la codul „02KTK8431” la numele special pe care îl poartă astăzi.

Laleaua aleasă are corola roșu aprins, cu marginea petalelor galben-aurie

Elena De Chiara – vicepreședinte a asociației de pe lângă parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam / Rotterdam, înființată în vara anului 2016 din inițiativa și cu binecuvântarea părintelui dr. Ioan Dură, spune că s-au oprit la doi cultivatori, dar după prima vizită efectuată în Kloosterburen, un sat în nordul Olandei, la 30 km de orașul Groningen și așezat pe malul Mării Wadden (Waddenzee), am renunțat la cel de-al doilea. „Având credința că laleaua este unică și că nu vor fi probleme cu desfășurarea procesului de autentificare, am hotărât să botezăm laleaua în ziua de 25 martie 2018, de Buna Vestire, în biserica noastră din Schiedam. Domnul Christian Kolk a pus deja într-unul din solare 20 de bulbi la înflorit, în așa fel încât, peste o lună, să avem un buchet de lalele spre a fi botezate. Primii 1.000 de bulbi vor fi livrați în perioada august-septembrie. Am dorit ca, vreme de cinci, ani domnul Kolk să se ocupe de cultivarea lalelei «Doamna Maria Brâncoveanu» și să ne livreze în fiecare an 1.000 de bulbi. Peste cinci ani, vom hotărî care va fi drumul în viitor al lalelei. Oricum, laleaua «02KTK8431» va rămâne pentru totdeauna în Nomenclatorul de specialitate ca fiind laleaua Doamna Maria Brâncoveanu”, declară Elena De Chiara.

„Laleaua aleasă are corola roșu aprins, cu marginea petalelor galben-aurie. Noi toți, cei care am ales această lalea, am fost impresionați mult de marginea galben-aurie a celor șase petale ale lalelei, pentru noi, simbol al coroanei care cu atâta demnitate a fost purtată de Doamna Maria Brâncoveanu. Culoarea roșie ni s-a părut potrivită, fiind culoarea sângelui vărsat și a martiriului, dar și culoarea însângerării inimii Doamnei. Laleaua înflorește spre sfârșitul primăverii și are o durată destul de lungă de înflorire. Nu este foarte înaltă (circa 35 cm), floarea are 8 cm înălțime, ceea ce reprezintă un sfert din înălțimea totală, și pare mai mult robustă decât elegantă și grațioasă, dar are o distincție deosebită. Pe drumul de întoarcere de la Kloosterburen, entuziasmate de ceea ce văzuserăm și de cum arată laleaua noastră, ne-am dat seama, de fapt, că și această caracteristică s-ar potrivi Doamnei Maria Brâncoveanu – nu știam cât de înaltă a fost Doamna Maria Brâncoveanu, dar ne-am gândit că, oricum, silueta ei era ceva mai îngroșată după aducerea pe lume a 11 copii. Nu aș dori să închei fără să amintesc că toate cele amintite nu ar fi fost posibile și realizabile fără inițiativele și strădaniile părintelui nostru, preot dr. Ioan Dură, și ale preotesei noastre, Christina Dură, care, de 37 de ani, ne sunt alături, ne sfătuiesc și ne îndeamnă spre cunoașterea valorilor românești și păstrarea vie a acestora în conștiința noastră”, a mai spus Elena De Chiara.