La Vâlcea și la lotul național de cadete, Mia Rădoi pregătește viitorul handbalului

În urmă cu doi ani, Mia Rădoi se întorcea din Italia, unde antrenase repre­zentativa de handbal feminin tineret, și prelua de la Steluța Luca, care a ajuns vicepreședinte la Federația Română de Handbal, echipa de junioare III a Centrului Național Olimpic de Excelență de la Vâlcea. „Ca bază materială nu ne comparăm, în Italia ai tot ce ai nevoie la dispoziție. Acolo, activitatea sportivă este susținută de sponsori și Comitetul Olimpic. Totuși, și noi încercăm să se apropiem. În România, materialul uman e mai bun, fetele fiind dispuse la mai multă muncă. Și acolo au apărut jucătoare de valoare, câteva dintre ele evoluând acum în Polonia, una în Germania la Thuringer. Nu înțeleg de ce nu au rezultate la nivel de lot național, având potențial”, își aduce aminte Mia Rădoi.

O echipă cu nouă jucătoare, fără portar

La revenirea la Râmnicu Vâlcea, a găsit o echipă, fără portar, formată din Francesca Gogoșanu, Roberta Gheorghe, Maria Badea, Romina Hărdăuț, Ariana Cercel, Cristina Florea, Corina Lupeni, Valentina Ion. „În primul an nu am avut competiții, așa că am avut timp să le cunosc, să le ajut să nu simtă că au plecat de-acasă, de la părinți. Unele dintre ele erau de la București, Târgu Mureș, Craiova, Târgoviște sau Drăgășani. Programul lor zilnic era următorul: la ora 6.00 trezirea, apoi, la 7.00, masa, apoi orele de curs. După – amiaza era rezervată handbalului, a antrenamentelor. Fetele au și acum destul timp liber, mai ales că, în week-end, sunt libere și merg acasă, la părinți”, afirmă Mia Rădoi.

Ar fi bună o ligă a doua

Ca tehnician al acestei formații, Mia Rădoi a avut primul meci la Caracal, în campionatul național de junioare. „Am făcut meci egal, apoi fetele au prins experiență, curaj. La finalul sezonului 2017 – 2018, am terminat pe locul III, dar nu avem drept de participare la turneele semifinale pentru că, în paralel, fetele joacă și la echipele de club, unde merg, mai ales, la meciurile importante. Practic, ele sunt sub contract cu CNOE până la 23 ani. La 18 ani, pot merge la centrul olimpic de la Iași, unde pot urma și o facultate. Nu toate vor să meargă la Iași, așa că, la finalul junioratului, se face licitație, iar cele bune vor trece la echipe profesio­niste”, declară antre­norul Rădoi. Ea spune că ar fi bine­venită o ligă a doua, în afară de Liga Florilor, unde jucă­toa­rele din centre și celelalte care nu prind contracte la formațiile „de top” să joace săptămână de săptămână. „Și la Vâlcea mi-aș dori să fie o echipă de liga doua, pentru că avem multe cluburi în oraș, sunt multe jucătoare. Cheltuiala nu ar fi mare, pentru că nu se pune problema salariului sporti­velor, pentru că ele sunt, încă, eleve. Ar fi vorba doar de o indemnizație, de plata tran­s­por­tului și cazării la deplasări”, mai spune Mia Rădoi.

Disciplina din centrele de excelență le va ajuta, în viață, pe sportive

Revenind la comparația dintre România și Italia, Mia Rădoi spune că o fetiță de 10 – 12 ani ar putea fi îndrumată către handbal, având în vedere că, la noi în țară, se face o bună mediatizare a acestui sport. În plus, nivelul Ligii Florilor este destul de bun, așa că multe sportive ar putea ajunge profesioniste și, ulterior, pot spera la transferuri peste hotare. „Știu că mulți părinți își îndreaptă copiii către tenis, având în vedere succesele Simonei Halep. Peste doi ani, când se va termina junioratul pentru fetele pe care le antrenez acum, voi reîncepe selecția. Se face, mai ales, la olimpiadele gimnaziale, dar și în competițiile de juniori. Le explic părinților că disciplina din centrele de excelență le va ajuta, în viață, pe fetele pe care le pregătim. Unele fete au plecat de-aici cu mari regrete, unde atmosfera este una bună”, mai spune Rădoi.

De două ori pe locul II la turneele internaționale

Câteva dintre jucătoarele pregătite de Mia Rădoi la Vâlcea fac parte și din lotul național de cadete, unde ea este antrenor secund. „Având centrul de aici, precum și cel de la Brașov, încercăm ca la turneele în străinătate să convocăm jucătoare prin rotație, pentru a prinde cât mai multe experiență. La primul turneu extern au fost în Ungaria, unde au evoluat în compania echipei gazdă, a Austriei și Franței. Au terminat pe locul al doilea, după Ungaria. În Muntenegru, au fost opt echipe: Italia, Tunisia, Turcia, Macedonia, Slovenia, Franța, reprezentativa gazdă și România. Am terminat turneul tot pe locul al doilea, după Franța… În grupe, am învins noi Franța, în finală ne-au bătut ele. M-a surprins ceva la Franța: de la primul turneu, din Ungaria, au jucat mereu șapte în atac. Adică scoteau portarul la fiecare acțiune ofensivă, iar acest lucru, în final, le-a reușit”, mai spune Mia Rădoi.