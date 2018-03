La Stoenești se îndeplinesc procedurile pentru Patru proiecte de investiții pentru dezvoltarea comunei

Primarul Gheorghe Dumbravă are încredere că, în primăvară, cele patru proiecte finanțate din fonduri guvernamentale sau europene vor demara în comuna Stoenești. „Proiectele privind introducerea canalizării în satul Stoeneşti şi cel care cuprinde alimentarea cu apă în satul Zmeurătu sunt două proiecte mari, au fost semnate la Ministerul Dezvoltării și se ridică la peste 127 de miliarde de lei vechi. Mai avem un proiect mai mic, vizând dotarea cu calculatoare, video­proiectoare şi mobilier pentru Şcoala gimnazială Stoeneşti. În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene am reuşit să semnăm contractul de finanţare şi pentru grădiniţă. Am aprobat bugetul, facem contractul cu experţii şi apoi demarăm procedura de licitaţie. Este vorba de cele două proiecte pe fonduri europene: alimentarea cu apă şi canalizare la Piscu Mare în valoare de 2,5 milioane de euro şi construirea grădiniţei, în valoare de 500.000 de euro”, a declarat primarul Gheorghe Dumbravă.