La Openul european de handbal feminin, Bronz pentru naționala U16

În cursul săptămânii trecute, la Gothenburg – Suedia s-a derulat Openul european al echipelor naționale de handbal feminin – sub 16 ani. 20 de selecționate au fost împărțite în patru grupe: Norvegia, Polonia, Suedia, Italia, Cehia – grupa A; Ungaria, Lituania, Olanda, Insulele Feroe, Georgia – grupa B; Franța, Spania, Finlanda, Islanda, Azerbaidjan – grupa C; Rusia, România, Slovacia, Elveția și Estonia – grupa D.

Naționala țării noastre – pregătită de Carmen Buceschi, Mia Rădoi și Liliana Ștefan – a fost compusă din următoarele jucătoare: Valentina Șoreanu, Valentina Ion, Mălina Bichir, Adelina Olaru, Bianca Voica, Alexandra Perianu, Ioana Necula, Natalia Marin, Raluca Rădoi, Alicia Gogîrlă, Andreea Tîrle, Angela Ștefania Stoica, Andreea Nicolau, Oana Borș, Ana Maria Stana, Corina Lupei. În grupa preliminară, româncele au înregistrat următoarele rezultate: 18 – 13 cu Rusia, 29 – 11 cu Estonia, 18 – 18 cu Elveția, 24 – 17 cu Slovacia.

Vâlceanca Mia Rădoi, antrenorul secund al selecționatei prezentă în Suedia, ne-a relatat, sâmbătă după-amiază: „După partidele din runda preliminară, pe tabloul principal al competiției, fetele noastre s-au impus cu 19 – 16 în fața Cehiei și 29 – 21 în compania Spaniei. În semifinale am pierdut, din păcate, în fața Ungariei. În finala mică a competiției am învins Elveția fără emoții, scor 26 – 18. În urma acestor rezultate, am cucerit medaliile de bronz ale Openului european al echipelor naționale de handbal feminin – sub 16 ani”.