La Muzeul de Istorie: Exponatul lunii iulie – medalie militară englezească de război

Această medalie i-a fost acordată lui Grigore Roman odată cu medalia românească «Virtutea Militară». Medalia este din argint, de formă rotundă, având diametrul de 35 de milimetri.

Pe avers este bustul regelui George al V-lea, cel care, în timpul Primului Război Mondial, era Rege al Marii Britanii şi Împărat al Indiei şi care a schimbat, la 17 iulie 1917, numele Casei Regale Britanice în Casa de Windsor din Casa de Saxa Cobourg Gotha. Bustul este înconjurat de cuvintele «GEORGIUS V BRITT. REX ET IND IMP» – GEORGE AL V-LEA REGELE BRITANIEI ŞI ÎMPĂRATUL INDIEI.

Pe revers stă scris în engleză: «GR. FOR BRAVERY IN THE FIELD». PENTRU VITEJIE PE CÂMPUL DE LUPTĂ; GR fiind iniţialele lui Grigore Roman. Textul este înconjurat de o cunună de lauri, iar deasupra sa este o coroană. Medalia are o panglică în trei culori: negru, alb şi roşu.

Informații furnizate de muzeograful Dan Moroianu.