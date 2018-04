La mulţi ani, DIANA!

• „Nu poţi fi şi de succes şi un om bun de unul singur. Am avut întotdeauna de partea mea prieteni, angajaţi, parteneri de afaceri de înaltă calitate profesională şi umană” – Dumitru Crăciunescu, fondatorul DIANA.

La 30 aprilie 1991, în peisajul extrem de agitat al economiei vâlcene își făcea apariția un brand care astăzi este locul de muncă pentru peste 1.000 de oameni, dar, mai presus de toate, port-drapelul industriei alimentare din Vâlcea.

Istoria companiei fondate de către profesorul de matematică Dumitru Crăciunescu înregistrează primul pas esenţial spre ceea ce înseamnă azi numele şi marca Diana abia câțiva ani mai târziu, adică în anul 1997, când s-a decis investiția în prima unitate proprie de producţie pentru carne şi preparate din carne, utilată cu tehnologii şi logistică de ultimă generaţie (pentru standardele acelor vremuri). DIANA a devenit, în scurt timp, unul dintre cei mai activi producători din industria cărnii din judeţul Vâlcea. Profitul realizat în primul an de activitate productivă a fost investit firesc, în 1998, în activitatea de abatorizare şi în mărirea capacităţii de producţie, prin asociere cu firma Diana Prod.

În anul 2000, DIANA a achiziţionat pachetul majoritar din acţiunile scoase la vânzare de Carvil SA Râmnicu Vâlcea (fosta Întreprindere de industrializare a cărnii). Prin asocierea cu Carvil SA, DIANA şi-a transferat întreaga capacitate modernă de producţie în spaţiile acestei firme, completând linia cu activităţile de abatorizare, de tranşare şi de procesare a produselor, de depozitare şi de transport a acestora către clienţi. În perioada 2000-2002, au fost mărite capacităţile de procesare a cărnii prin dotarea cu utilaje din import (Germania, Elveţia), a crescut şi s-a modernizat capacitatea de transport a produselor, s-au populat fermele de creştere a animalelor (bovine şi porcine). Ca o consecinţă a dezvoltării activităţii din fermele zootehnice, s-a trecut şi la procesarea laptelui obţinându-se produsele caşcaval şi brânzeturi.

Investiţiile derulate în următorii ani în utilaje, certificări obţinute, modernizări şi instruiri ale personalului la cele mai înalte standarde au propulsat Compania DIANA în topul producătorilor de carne din România.

Firma DIANA s-a bucurat, de-a lungul timpului, de importante colaborări şi de gesturi de recunoaştere a performanţelor sale. Pe parcursul anului 2001, DIANA a participat la ECOPROFIT – proiect de protecţie a mediului finanţat de Ministerul de externe al Austriei – obţinând, la finalul derulării lui, titlul de „Companie ECOPROFIT”.

În anul 2002, în colaborare cu Asociaţia Română a Cărnii (ARC), al cărei membru este, DIANA a participat la programul „Marca de calitate” şi a obţinut pentru o parte dintre produsele sale omologarea „Produs marcă de calitate”. Tot în acelaşi an, DIANA a obţinut „Certificatul sistemului de Management al calităţii” conform standardului SR EN ISO 9001:2000. La finele anului 2008, a fost adoptat standardul internaţional ISO 9001:2008, iar Compania DIANA şi-a revizuit sistemul existent, acum fiind certificată SR EN ISO 9001:2008.

În septembrie 2003, DIANA obţine aprobarea prin programul SAPARD a finanţării programului „Modernizare şi Retehnologizare Abator şi Fabrică de Preparate” în valoare de 2.000.000 euro. Principala prioritate a anului 2004 a fost realizarea proiectului SAPARD.

Din toamna anului 2004, s-a început implementarea sistemului HACCP. Aceasta reprezintă o metodă de abordare sistematică a asigurării inocuităţii alimentelor, bazată pe identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a tuturor riscurilor ce ar putea interveni în procesul de fabricaţie, manipulare şi distribuţie a acestora. Sistemul garantează că detaliile importante referitoare la siguranţa alimentelor sunt complet sub control. Sistemul HACCP reprezintă identificarea şi măsurarea riscurilor pentru a furniza un produs sigur pentru consumator.

Compania DIANA este, de asemenea, certificată conform standardului SR EN ISO 22000:2005 ce specifică cerinţele pentru asigurarea siguranţei alimentelor, unde organizaţia trebuie să demonstreze abilităţile sale în a controla calitatea alimentelor şi ţinteşte în a îndeplini cerinţele consumatorilor prin controlul asupra siguranţei şi calităţii alimentelor.

Fundaţia „Mitică Crăciunescu” – exemplu de filatropie pentru istorie

Creată în memoria celui care a pornit DIANA, Fundaţia „Mitică Crăciunescu” este autoarea unui gest filantropic fără precedent în peisajul economic şi cultural vâlcean. În ianuarie 2017, familia Crăciunescu a acceptat să răscumpere şi apoi să doneze Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, secţiei Istorie un tezaur monetar de două mii de ani. Însumând circa 200 de piese estimate 35.600 de lei, Colecţia numismatică „Mitică Crăciunescu” este expusă şi azi la Muzeul de Istorie.