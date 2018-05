La Liceul de Turism din Călimănești au poposit „Campionii României”

• peste 120 de elevi au putut afla de la Paul Dinu ce înseamnă practicarea sportului la nivel de performanță

„Campionii României în școli, licee și universități”, program finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului și derulat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, a ajuns și la Liceul Tehnologic de Turism din Călimănești, un loc unde peste 120 de elevi au putut interacționa cu un om valoros al sportului românesc, anume Paul Dinu. Un sportiv care, după multă muncă, a reușit să ajungă să audă cântând imnul de stat al României pe multe podiumuri, la Campionate Mondiale, Campionate Europene și Campionate Naționale.

Ca și în alte locații pe unde am fost, elevii au dorit să afle de la ei, de la sportivi, cât de greu este să faci sport, de ce să faci sport și, mai ales, care sunt beneficiile practicării sportului? La aceste întrebări au putut primi răspunsuri care să îi determine să se apuce să practice orice formă de sport, pentru că noi, cu toții, știm că nu contează vârsta, ci contează determinarea. Beneficiul principal este sănătatea, iar dacă ne gândim doar la acest aspect, am găsit suficiente motive pentru a lua hotărârea de a practica sportul. Dincolo de acest aspect, am înțeles de la marii campioni că prieteniile închegate între sportivi sunt prietenii durabile. Acesta ar fi un alt motiv pentru care am putea practica sportul. Și de ce să nu amintim și faptul că sportul modelează caracterul, iar România, dar, mai ales, tinerii au nevoie de un caracter puternic.

• Biroul de presă al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vâlcea