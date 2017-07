La Horezu, proiect de 2,5 milioane euro pentru parc

Vară plină de vești bune în Cetatea Olarilor: „Săptămâna trecută, am semnat contractul de finanţare la Ministerul Dezvoltării pentru amenajarea parcului, un proiect de 2,5 milioane de euro şi am demarat deja procedurile pentru achiziţia proiectului tehnic. Am fost singurii din regiunea Oltenia care au obţinut finanţare pentru un astfel de proiect. Sperăm ca, în 4-5 luni să terminăm cu licitaţiile şi să demarăm efectiv lucrările. Aşteptăm ordinul ministrului Dezvoltării pentru cele patru proiecte selectate până în prezent, din totalul de zece depuse. Este vorba despre construcţia unei creşe, reabilitarea şi dotarea grădiniţei, reabilitarea şi dotarea celor trei corpuri de clădire de la Liceul Constantin Brâncoveanu şi drumul „Mircea cel Bătrân”, pe o lungime de 800 de metri. Totodată, vom amenaja o zonă de agrement de-a lungul râului, cu piste şi mobilier stradal. Aşteptăm ca şi Compania Naţională de Investiţii să demareze licitaţiile pentru cele două proiecte aprobate, construirea unei săli de sport şi reabilitarea Centrului cultural de la Olari”, anunță edilul Nicolae Sărdărescu

Alte două milioane pentru un spațiu de camping

Potrivit spuselor alesului Sărdărescu, de curând, Ministerul Turismului a selectat unul dintre proiectele depuse de administrația horezeană şi se va realiza un camping de trafic: „Unul singur mai există în Europa de genul acela, deci vor putea veni rulote şi alte maşini de acest gen care se vor putea conecta la reţeaua de curent, apă şi canalizare. În zonă vor avea căsuţe unde să doarmă, piscină şi centru spa, sală de agrement cu biliard, tenis de masă şi alte activităţi de acest gen, precum şi o locaţie special amenajată în aer liber, dar şi interioară, unde pot servi masa. Această investiţie se va realiza prin Ministerul Turismului şi va avea o valoare de două milioane de euro. O altă nou­tate şi un pas important pentru noi este faptul că am demarat proiectarea pentru construirea reţelei electrice la Vârful Roman. Nu facem proiectarea pe banii noştri, o face CEZ-ul, urmând ca, la finalul proiectării, cu banii CEZ-ului, cu banii primăriei şi cu banii pe care vom încerca să-i atragem, adică 1 milion de euro, vom reuşi să construim o reţea de 17 kilometri, până sus la Vârful Roman. Ar fi o explozie de construcţii în zonă dacă vom reuşi acest lucru. În continuare, noi concesionăm terenuri şi aşteptăm să se definitiveze proiectele celor care vor demara construcţiile. Lucrăm şi la alte proiecte, am demarat un proiect pentru comunităţile defavorizate, tot din fonduri europene, care prevede pregătirea lor, repararea caselor cu probleme, construirea unui centru de asistenţă medicală acolo, în zona unde locuiesc, dar şi susţinerea unor afaceri pe care aceştia ar putea să le demareze. Este vorba de peste 1.000 de persoane care pot beneficia de acest proiect”.

Bilanț fabulos la un an de mandat pentru Sărdărescu

Șeful administrației din Horezu și-a făcut un calcul de gospodar adevărat, după primele sale 12 luni de mandat iar pe partea de investiții, Sărdărescu poate trage un mare plus: „Avem investiţii în derulare de peste 25 de milioane de euro. Unele proiecte deja au început, iar altele sunt în curs de derulare. Suma este una dinamică, pentru că noi ne dorim să atragem cât mai multe fonduri şi vom mai realiza şi alte proiecte în continuare, în funcţie de oportunităţile de finanţare. Orice şansă care apare, noi vrem să o fructificăm. Mai avem un proiect pentru modernizarea iluminatului public. O parte dintre lămpi le-am schimbat şi ne dorim să continuăm acest lucru, tocmai pentru eficientizarea energetică. Se lucrează, dar am făcut şi un proiect pe finanţare europeană pentru aşa ceva.

Sunt două lucruri pe care nu am reuşit să le realizez, şi un al treilea care este realizat parţial. Este vorba despre scăderea taxelor şi impozitelor. Iniţial le-am scăzut pentru zona zero unde erau foarte mari, urmând ca, din toamnă, să le scad şi pe celelalte, unde sunt mai mici. În primul rând au beneficiat investitorii care sunt în zona zero, dar s-a şi redus bugetul local cu trei miliarde de lei vechi. Este o sumă considerabilă, iar de anul viitor le vom reduce şi celorlalţi, deşi vom mai pierde trei-patru miliarde. Nu am mărit nici o taxă, din contră, am scăzut şi, în cei patru ani, cât voi sta la primărie nu voi mări nici o taxă pe clădiri şi pe terenuri. Am introdus totuşi supraimpozitarea până la 500% pentru clădirile şi terenurile lăsate în paragină. Este vorba despre şapte astfel de cazuri, le-am trimis proprietarilor adrese şi vom aplica aceste măsuri. Mai sunt şi altele, dar pornim întâi din zona urbană şi apoi ne vom extinde uşor şi la sate. Este vorba despre persoane cu putere financiară şi care lăsa de izbelişte aceste clădiri. Nu o să mă îndrept împotriva celor care nu au posibilităţi materiale. Am creat 150 de locuri de muncă punctuale, pe producţie. Nu mă leg de micile investiţii din turism. M-am angajat în faţa oamenilor că în patru ani voi crea 400 de locuri de muncă în Horezu, iar până la sfârşitul anului vom ajunge la 200. Apoi, în următorii trei ani voi ajunge la numărul pe care mi l-am propus, fără probleme.”