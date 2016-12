La Glăvile, Măldărești și Slătioara, trei infracțiuni rutiere într-o singură zi

În ziua de 23 decembrie, poliţiştii din Suteşti au oprit pentru control, pe drumul comunal Cireşoaia, pe raza comunei Glăvile, un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din localitate. În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, faţă de acesta efectuându-se cercetări pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În aceeași zi, poliţiştii din Horezu l-au oprit pentru control pe B.V. (de 54 de ani, din Târgu Cărbuneşti – judeţul Gorj), în timp ce conducea un autoturism pe DN 65C, pe raza comunei Măldăreşti. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, faţă de acesta efectuându-se cercetări pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Tot în data de 23 decembrie, poliţiştii din Horezu l-au oprit pentru control pe N.A.I. (de 31 de ani, din Râmnicu Vâlcea), în timp ce conducea un autoturism pe DN 67, pe raza comunei Slătioara. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, faţă de acesta efectuându-se cercetări pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.