La Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, luna decembrie se anunță încărcată de surprize

Într-o recentă conferință de presă, Petruț Constantinescu, noul manager al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, a vorbit despre planurile profesionale pe care le are în primul an din mandatul de trei care i-a fost încredințat la timona acestei instituții de cultură din municipiu. În numărul anterior al cotidianului nostru ați avut posibilitatea de afla multe dintre aspectele prezentate în cadrul acelei conferințe, astăzi revenind cu o parte secundă a amplului material.

Cât privește luna decembrie, una foarte importantă pentru orice filarmonică, managerul Petruț Constantinescu a promis că această perioadă a anului va fi încărcată de surprize pentru iubitorii de muzică bună: „O surpriză extraordinară este aceea că, pe 16 decembrie, la Râmnicu Vâlcea, pentru prima dată, de la Viena dirijorul Russel McGregor va fi prezent cu Johann Strauss Ansamble, una dintre cele mai cunoscute orchestre și prestigioase, care ne vor încânta cu un program de Crăciun. A doua zi, și orchestra filarmonicii va prezenta un program de sărbători. Colindele de anul acesta se vor petrece tot pe scena Filarmonicii, dar mai avem niște surprize și vă rog să îmi permiteți să nu le devoalez acum. Pot doar să vă spun că vor fi câteva spectacole surpriză legate de aceste colinde”.

De asemenea, râmnicenilor li se pregătesc multe suprize și pentru această toamnă. „Un moment foarte important va fi evocarea personalității maestrului Ion Dumitrescu în luna noiembrie, când vom evoca 105 ani de la nașterea maestrului. Am să închei spunându-vă că, începând din 15 octombrie, vom avea o serie de concerte educative. Am semnat un parteneriat cu Inspectoratul Școlar, cu Liceul de Artă și vom avea o serie de concerte educative, complet diferite, menite să atragă și să îi facă pe tineri și pe elevi să fie cât mai curioși și să ne iubească astfel încât să înțeleagă toată lumea că muzica este prietena omului și că este bine să nu ne evite pentru că la filarmonică nu este, așa cum spunea dirijorul nostru permanent, Florin Totan, un turn de fildeș din care nu se poate coborî și cu care nu putem avea legătură. O să vedeți că nu este așa, o să vedeți că suntem foarte pritenoși”, a precizat managerul filarmonicii.

Programul spectacolelor, afișat cu cel puțin trei săptămâni înainte

Iar pentru ca vâlcenii să aibă timpul necesar spre a lua la cunoștință și a se decide spre care dintre spectacolele găzduite de filarmonica râmniceană doresc să își îndrepte pașii, managerul Constantinescu a promis că programul spectacolelor va fi făcut public cu suficient timp înainte: „Vom afișa cu trei săptămâni, o lună înainte toate manifestările care urmează să se desfășoare și vom face tot posibilul să ne apropiem de public și să îl informăm pentru că acest lucru este foarte important”.

Elevii și tinerii, în publicul-țintă al reprezentanților filarmonicii

Totodată, în cadrul conferinței de presă, managerul Petruț Constantinescu a vorbit și despre necesitatea ca spectacolele pe care filarmonica le organizează să fie cât mai apropiate de publicul tânăr. Pentru aceasta, oficialul instituției de cultură a prezentat câteva soluții pe care le consideră viabile pentru realizarea acestui deziderat: „Repertoriile pe care le-am ales au acest trend de a se apropia foarte mult de public. Pentru noi, una dintre cele mai importante ține este publicul tânăr. Pentru asta, am conceput aceste tipuri de repertorii mai prietenoase, mai apropiate de nivelul actual și de faptul că, trebuie să recunoaștem, în școli, cultura muzicală este destul de involuată, aș putea să spun. Dar, avem câteva momente pentru publicul tânăr. În primul rând, concertele educative, care vor fi foarte prietenoase. Vom merge în școli, vor veni școlile aici și vom prezenta repertorii foarte ușor de fredonat, foarte ușor de înțeles, deloc plictisitoare, deloc obositoare, deloc solicitante. Totul va fi pe divertisment. (…) Nu vă ascund faptul că suntem în discuții și că sperăm, în curând, să avem certitudinea că proiectul cu orchestră simfonică și muzică Led Zeppelin va fi semnat și se va face. Nu vă ascund faptul că există un proiect, deocamdată nu este o certitudine, prin care ne vom apropia de toate genurile de muzică. Cred că tinerilor le va plăcea foarte mult ceea ce vor vedea și auzi”.

Cultura, o mare șansă a Vâlcii!

În finalul conferinței de presă, managerul Petruț Constantinescu a punctat și câteva idei directoare, prin care a subliniat importanța culturii pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea și a județului Vâlcea: „Îmi doresc ca această instituție să ajungă pe locul pe care îl merită și să demonstreze că este cea mai importantă instituție culturală a acestui oraș. Îmi doresc să avem cele mai bune relații cu municipalitatea. Râmnicul Vâlcii are două mari șanse: cultură și turism sau turism și cultură. Cred că toate celelalte sunt demne de a fi încercate în continuare, dar cartea culturii adevărate rămâne una foarte importantă. Îmi doresc de la Filarmonica «Ion Dumitrescu» să fie o emblemă locală, județeană, națională și, de ce nu, și internațională!”.