La Costești, de Izvorul Tămăduirii, Petrecere cu Robert Târnăveanu și Giulia

Primul sfârșit de săptămână după Înviere înseamnă, în mod constant, de peste un deceniu, sărbătoare sub Pătrunsa. „La obârșie, la izvoare!” aduce în acest an, pe scena din centrul Costeștiului grupurile locale „Domnițele” și „Floricica”, Rapsodia Vâlceană dar și pe interpreții Alexia Măgureanu, Grigore Florescu, Petruța Ilie, Maria Magdalena Cârstoiu, Petruța Florescu. Invitați de onoare sunt Robert Târnăveanu și Giulia.Interpretul Robert Târnăveanu s-a născut în data de 12 iunie 1981, în comuna Azeica Mare, în judeţul Sibiu.Cântecul lui are o forţă năprasnică care vine din adâncuri, din rădăcini şi din neam, din zona de interferenţă a Văii Târnavelor cu Mărginimea Sibiului, acolo, unde tradiţia e permanent vie. A copilărit la Boarta, satul tatălui său, aflat la 25 km de Sibiu, către Mediaş şi la Veseud, acest loc sfânt al mamei, pe care nu l-ar da pentru nimic în lume, cândva, o aşezare mare locuită deopotrivă de români şi de saşi. Veseudul are astăzi circa 300 de români şi saşi foarte puţini, dar frumuseţea locurilor şi a copilăriei n-au dispărut nicăieri, chiar dacă părinţii au părăsit casa bunicilor construindu-şi casă frumoasă la Şeica Mare, chiar lângă Sibiu. Aici, în această capitală europeană a urmat Şcoala Populară de Artă şi Universitatea „Lucian Blaga”. A devenit inginer agricol, mult mai serios s-a apropiat de muzica populară pe când avea 14 ani şi cânta de zor melodiile lui Furdui Iancu, pe care l-a îndrăgit tot mai mult. Îşi aminteşte cu drag de profesoarele lui, care ascultându-l la o serbare de sfârşit de an l-au sfătuit şi îndreptat cu insistenţă spre muzica populară. De altfel, el a urmat foarte repede secţia de canto popular cu profesoara Maria Lia Bologa la Şcoala Populară de Artă. Cizelarea lui profesională a fost continuată cu Stelian Stoica, dirijor şi orchestrator, care l-a ajutat şi în alegerea unui repertoriu de valoare, care este alcătuit, în principal, din piese pe care le-a cules de la bătrânii din Mărginimea Sibiului şi Valea Tâmavelor. În fapt, repertoriul lui se compune din jiene, în marea lor majoritate, învârtite, haţegane şi doine. Tânărul interpret descinde din fabuloasa galerie a marilor interpreţi de muzică populară ai Ardealului, printre care se numără neuitaţii: Felician Fărcaşu, Emil Gavriş, Alexandru Grozuţă, inegalabilul Ion Cristoreanu şi mai încoace, în timp, Drăgan Muntean, component de bază al strălucitului trio vocal transilvănean din care au mai făcut parte şi cei doi seniori ai cântecului ardelenesc: Ion Bocşa şi Nicolae Furdui Iancu. În 2003, a debutat în emisiunea TV „Tezaur folcloric” a Marioarei Murărescu, impunându-se ca un sensibil doinitor, convingător în susţinerea vocală fără reproş a liniei melodice a doinelor, cântecelor lirice şi melodiilor de jocuri populare ale căror texte dezvăluie o atentă preocupare pe linia valorii, acurateţii şi formei artistice, fapt ce indică o cunoaştere profundă a tradiţiei populare. Târnăveanu a avut norocul de a fi remarcat la timp de „doamna munţilor”, renumita Lucreţia Ciobanu, care fără să-l cunoască personal l-a recomandat unui impresar pentru un turneu în Germania şi în Franţa împreună cu Dumitru Fărcaş, Mariana Anghel şi Mariana Deac. După întoarcerea din turneu a primit vestea că a fost selectat, în sfârşit, pentru concursul „Moştenitorii” realizat de Marioara Murărescu, în cadrul căruia a câştigat trofeul, după care i s-a deschis, după propria mărturisire, „toate drumurile”. Imediat, după aceea a întâlnit-o personal la o filmare şi pe Lucreţia Ciobanu, care poate fi considerată naşa lui artistică şi care, văzându-l, la chemat la ea, cu un semn autoritar de general – nu degeaba soţul ei e chiar general. „Să vii la mine, i-a spus celebra cântăreaţă, să-ţi «trag» o doină ca să te învăţ eu unde să pui virgula şi punctul”. Iar după ce a scos pe masă „toate discurile şi caietele dumneaei”, şi după ce i-a arătat cum trebuie cântată o doină i-a lăsat moştenire toate piesele pe care nu a reuşit să le imprime. „Tu eşti moşteni­torul generaţiei mele” i-a spus „doamna munţilor”. Încrezător în steaua lui norocoasă dar şi în valoarea vocii lui şi a repertoriului pe care şi l-a format el se află în plină ascensiune pe serpentinele destinului. În septembrie 2004, a ocupat, prin concurs postul de solist al Ansamblului profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” în care activează şi în prezent. Totodată, are o colaborare fericită cu un ansamblu mai mic „Silvana” de la Deva, care îi aduce multe satisfacţii artistice, publicul apreciindu-l din inimă. De altfel, tot publicul din ţară, pe unde a cântat l-a primit cu aplauze şi bisuri; la fel şi toţi români din diasporă. Este grăitor turneul din Statele Unite din 2005, la invitaţia Bisericii ortodoxe „Naşterea Domnului” din Chicago. Atât spectacolele date aici cât şi cele din Detroit de la „Sărbătoarea fiilor satului Scorei, judeţul Sibiu” stabiliţi în acest oraş american s-au bucurat de mare succes. În aceeaşi notă de apreciere s-au desfăşurat şi turneele întreprinse în 2003-2004 în Germania, Franţa, Belgia, Bruxelles, Italia, Ungaria sau Serbia. De la debut până în momentul de faţă, a fost colaborator al mai tuturor redactorilor de folclor şi al mai tuturor televiziunilor publice sau particulare realizând nenumărate înregistrări video sau audio şi având o ascensiune rapidă. Mai ales, după apariţia pe piaţa muzicală a primului său disc intitulat Doru’ mândrii, care conţine 12 piese, în special, cântece de dragoste şi de ciobănie, jiene şi sibiene din Mărginimea Sibiului; conţine un videoclip după piesa care dă numele albumului, ceea ce constituie o noutate între discurile pe suport digital al interpreţilor de muzică populară apărute până acum. După succesul primului, a urmat al doilea album, care cuprinde şi piese interpretate în duet cu tânăra bănăţeancă Zorica Savu. Târnăveanu are şi un album de colinde. Şi cum colindele nu se cântă de unul singur, de obicei, înregistrările le-a făcut împreună cu o altă voce de referinţă, sibiancă şi ea, frumoasa şi inteligenta Maria Stroi

Giulia Anghelescu s-a născut pe 7 noiembrie 1984, la Galați. A pășit prima oară pe scenă la șase ani, la spectacolul-emisiune pentru copii Tip Top Minitop. În acea vreme, prezentator era regretatul Ioan Luchian Mihalea. Tot în 1995, Giulia și-a lansat prima casetă cu melodii compuse de Adrian Ordean și Mihai Ochiu. În ‘96, a făcut parte dintr-un trio feminin, iar în 1998, când clubul Giulia și-a închis porțile, a devenit prezentatoarea unei emisiuni TV dedicată adoles­cenților. În același an, au urmat alte succese: a câștigat preselecția pentru Școala Vedetelor și și-a înființat un alt trio, din care făcea parte Monica Andrei, viitoare componentă a trupei Candy și Andreea Antonescu de la fostul Andre. Din păcate, formula nu a fost menită să reziste, foarte curând, fetele s-au despărțit. În martie, 2000, Giulia s-a gândit să-și viziteze un prieten din copilărie: Laurențiu Duță. Inițial, Giulia își dorea un material solo, dar Laurențiu i-a propus altceva: un nou trio, așa a ajuns Giulia la Candy. Începând din anul 2002, Giulia se mută în București și absolvă Colegiul “Gheorghe Lazăr”. Ulterior, s-a înscris la cursurile Facultății de Sociologie – Psihologie din cadrul Universității “Spiru Haret”. În anul 2004, Giulia renunță la trupa Candy optând pentru o carieră solo. Imediat lansează și primul album solo intitulat “Giulia”, de ziua ei, pe 7 noiembrie 2004. În octombrie 2004, Giulia devine co-prezentatoare la emisiunea “Cool-Mea Distracției”, la TVR 2, ulterior fiind unic prezentator al emisiunii “Kiss Adventure” de la Prima TV. Giulia, alături de Andu Câmpu, a prezentat emisiunea “Kiss my way”, de la Kiss FM. Cel de al 2-lea album a fost lansat în vara lui 2006 si s-a numit “Fluturi”. Albumul este unul matur, venind cu o schimbare în viața Giuliei, care renunță la atitudinea de adolescentă rebelă, alegând să se transforme într-o domnișoară visătoare. Piesele de pe album reușesc să surprindă un puzzle din viața artistei. În 2008, este lansat cel de-al treilea album solo al Giuliei, intitulat “Primul Pas”. De pe acest album, este promovată piesa “Te-am ales”, un featuring cu Gabriel Huiban. Tot în 2008, artista participă la show-ul TV “Dansez pentru tine”, unde se clasează pe primul loc reușind astfel să câștige Trofeul Viselor. Începând cu 2009, devine solista trupei DJ Project, cu care lansează 3 piese care în scurt timp vor ajunge să ocupe locuri fruntașe în topurile de specialitate (“Nu”, “Regrete” și “Mi-e dor de noi”).

În 2011, Giulia declară în mod oficial că este însărcinată. În această perioadă lansează și videoclipul piesei “Vorbe Goale”, un clip care marchea­ză relansarea carierei sale solo. În 2012, apare noul album “Un om cu un pian”, de pe care este extrasă ca single piesa cu același nume.