La Biblioteca Județeană Vâlcea, Continuă „Săptămâna Internațională a Tineretului”

Vineri, cu începere de la ora 18.00, în Sala „Al treilea spațiu” din incinta Bibliotecii Județene Vâlcea, se va desfășura un nou eveniment din suita celor înscrise în programul „Săptămâna Internațională a Tineretului”. Întâlnirea la care facem referire va avea loc sub sloganul „You(th) on the Move”, organizatorii invitând publicul pentru a descoperi oportunități de dezvoltare profesională și personală, de călătorie și de învățare continuă. Aceste activități sunt destinate tinerilor, ele fiind oferite în cadrul programului Erasmus+.

Reamintim că, miercuri, în cadrul aceluiași program, tinerii au fost invitați în Sala Universitarilor din incinta bibliotecii pentru a participa la programul „Taste Europe”. Acesta a fost organizat de către voluntarii SEV în cadrul acțiunii intitulate „Volunteca”.