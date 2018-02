• declară, la deschiderea sediului PER Vâlcea, liderul de partid Dănuț Pop

Conferința de presă de ieri a liderilor Partidului Ecologist Român, derulată în noul sediu din strada Carol din Râmnic, a fost plină de subiecte importante pentru locuitorii orașului. În timp ce primarul Mircia Gutău a anunțat că se vor face câteva modificări legislative privind regimul cursurilor de apă din orașe, care vor duce la trecerea acestora din administrarea „Apelor Române” în cea a administrațiilor locale, viceprimarul Eusebiu Vețeleanu a anunțat că municipalitatea va prelua de la Romsilva o mare parte din Dealul Capela, la schimb cu o suprafață de teren arabil din zona Fețeni, care va fi redată circuitului forestier. Venit „în trombă” de la București, liderul național al PER – Dănuț Pop a făcut declarații extrem de directe: „Cunoașteți, cred, poziția mea… Am spus încă de la început: «Kovesi la pușcărie!» Își merită acest loc, din cauza abuzurilor făcute, pe care le vedem că le face în fiecare zi. Eu consider că DNA-ul trebuie reformat din temelii ori desfințat! Suntem singura țară din UE unde există o astfel de structură pe lângă Parchetul General”.