Kazanskaia a devenit, oficial, protectoarea pompierilor vâlceni

• ÎPS Varsanufie a așezat o copie a Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul la Mănăstirea Sfântul Iacob din comuna Racovița

În dimineața zilei de sâmbătă, 8 iulie, Mănăstirea Sfântul Iacob din comuna Racovița a găzduit un eveniment religios de seamă. Aici, în lăcașul situat pe frumoasele plaiuri ale Țării Loviștei, s-a desfășurat oficializarea declarării sărbătorii pomenirii Icoanei Maicii Domnului ca ocrotitoare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea. Aprobarea acestei oficializări a venit din partea reprezentanților Arhiepiscopiei Râmnicului. La această sărbătoare au participat colonel Ionel Nuță, inspectorul șef al ISU „General Magheru” Vâlcea, angajați ai instituției, reprezentanții autorităților locale, precum și mulți credincioși.

„Spre a marca acest eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie va așeza sâmbătă, 8 iulie 2017, o copie a acestei icoane la Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob – Țara Loviștei, din comuna Racovița, unde va săvârși Sfânta Liturghie, slujba de sfințire a icoanei și de asemenea un Te Deum de mulțumire pentru toți cei care-și desfășoară activitatea, riscându-și viața pentru binele semenilor în cadrul ISU Vâlcea”, se arăta într-un comunicat de presă dat publicității, la mijlocul săptămânii trecute, de către reprezentanții ISU Vâlcea.

Detalii inedite despre icoană

Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul, numită Kazanskaia sau din Kazan, este unică prin faptul că în ea este zugrăvită o singură mână – dreapta Pruncului Hristos, care binecuvântează. Mâinile Maicii Domnului și mâna stângă a Mântuitorului nu sunt vizibile, ci se află sub veșminte. Icoana Maicii Domnului de la Kazan este cea mai cinstită icoană făcătoare de minuni de pe întreg cuprinsul Rusiei.

Numele icoanei Maicii Domnului Kazanskaia provine de la localitatea Kazan din Rusia, unde ea a fost găsită. În 1579, orașul Kazan, vechea capitală a hanatului tătarilor a suferit un mare incendiu. În același an, Maica Domnului se arătase unei copile de nouă ani, pe nume Matrona, poruncindu-i să-i scoată la lumină chipul frumos zugrăvit de sub ruinele uneia dintre casele arse. Visul s-a repetat până când copila a înțeles că icoana trebuie scoasă din acea casă arsă. Luată din acel loc, Maica Domnului din Kazan este purtată în procesiune în Biserica Sfântul Nicolae, iar apoi în Catedrala Buneivestiri, loc în care mulți credincioși alergând au primit tămăduire sufletească și trupească.

Aceste minunate fapte l-au determinat pe Ivan cel Groaznic să zidească pe locul găsirii icoanei o mănăstire de maici, unde a așezat icoana. La rândul său, țarul Feodor Ivanovici a înălțat și el o mare biserică din piatră, cu hramul Uspeniei (Adormirii Maicii Domnului), iar de la 8 iulie 1594 icoana Maicii Domnului Kazanskaia a fost pusă spre cinstire în această catedrală.