Joi, 5 iulie 2018, ora 17.00, Întâlnire de excepție la Biblioteca Județeană Vâlcea

Dr. Ioan C. Popa, sociolog, publicist şi diplomat, absolvent al Facultăţii de Filosofie, Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti, Doctor în sociologie (relaţii internaţionale), cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române, Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. Senior editor la revista Balcanii şi Europa şi redactor-şef al publicaţiei Periscop, revistă trimestrială a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe.

Consilier diplomatic la Ambasada României în Republica Moldova (2000-2004). A condus Direcţia de Analiză-Sinteză a Serviciului de Informaţii Externe (1994-2000). Are gradul onorific de general de brigadă (în rezervă). Autor de studii şi articole pe probleme internaţionale publicate în antologii sau reviste de specialitate din România (Magazin Istoric, Balcanii şi Europa, Periscop) sau Republica Moldova (Analecta Catholica, Limba Română, Timpul).

Cărţi publicate: Românii, Basarabia şi Transnistria, două ediţii în limba română (2009, 2012), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, şi o ediţie în limba rusă (Editura Prut Internaţional, Chişinău, 2010); Mecanisme de putere ale regimului totalitar comunist în perioada bolşevismului. Impactul în Basarabia şi Transnistria (Bucureşti, 2011); Destine frânte. Pagini despre românii din Est (1917-1954), Editura Academiei Române, 2014; Trei ani în preajma preşedintelui (1997-1999). Note şi consemnări, Editura Semne, Bucureşti, 2014.

Cea mai recentă carte a sa: Fața nevăzută a agresorului. Pactul Ribbentrop-Molotov și urmările lui pentru România. Editura Semne, București, 2017, va fi prezentată joi, 5 iulie, începând cu ora 17.00, la Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, Vâlcea. Cititorii vâlceni vor face cunoștință cu un volum de 600 pagini, în care autorul, reputatul istoric Ioan C. Popa onorează 100 de ani de la întregirea României, astăzi nicidecum Mare, cum a fost în 1918. Invitat de onoare în județul nostru, Dr. Ioan C. Popa va prezenta o carte de referință despre Pactul sovieto-german și ce a urmat. În carte – șase capitole masive, anexe, hărți și ilustrații, bibliografie etc. – autorul trece în revistă o documentație adusă la zi, până la apariția volumului. Căci documentația în speța temei tratate „se dezvăluie mereu, puțin câte puțin, cu prudența cu care se deminează o zonă periculoasă”. În același timp, autorul face și o analiză obiectivă, deloc pătimașă, care întregește volumul, împreună cu o adevărată antologie a documentelor de bază atingătoare de acest fapt istoric.

„Fața nevăzută a agresorului…” este cea mai reprezentativă carte care a apărut până acum la noi, care exemplifică, în mod clar, înțelegerile sovieto-germane din august 1939 încheiate cu mult dezbătutul (până astăzi) pact Ribbbentrop-Molotov. Un acord internațional mai straniu – și mai puțin cunoscut – ca multe altele și care continuă, din păcate, să fie ținut și astăzi cât mai ferit de cercetători și marele public, la aproape opt decenii după semnarea sa. Cu toate că a fost repudiat (inclusiv, oficial, la Moscova), urmarea concretă a respectivului pact criminal se întâlnește și azi, peste Prut, prin statul căruia, deloc întâmplător, i se mai spune și Republica Molotov-Ribbentrop. Ca să nu mai vorbim de Nordul Bucovinei care, printr-o altă trădare, mai aproape de zilele noastre, a rămas în mâini străine.