Jianu şi-a anunţat planurile de viitor: „De data asta, nu mă mai întoarce nimeni din drum! Nici cu ameninţări, nici cu altceva…”

• în faţa a peste 100 de salariaţi, directorul APAVIL a declarat răspicat că „s-a săturat”, dar şi că anul 2018 vine ca o furtună peste societate

Adunarea Generală a sindicatului VITAL APA a strâns peste 100 de salariaţi în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea. Apelul liderului de sindicat Minodor Căpăţânescu a fost şi pentru directorul Cristian Jianu. Într-o sală arhiplină, sindicaliştii i-au cerut actualului director să rămână pe poziţii, oferindu-i tot sprjinul lor.

Replica acestuia a fost una destul de tranşantă, chiar dacă împotriva curentului. Jianu a vobit minute în şir cu tonul unui om învins, dar hotărât să rupă orice legătură cu societatea de care şi-a legat numele de un deceniu încoace. El a oferit şi detalii sumbre despre viitorul APAVIL şi al salariaţilor: „Din punctul meu de vedere, un sindicat nu trebuie să susţină un director! Şi nici o conducere! Până la urmă, patronul, sub orice formă ar fi el, că e Consiliu Local, că e Consiliu Judeţean îşi face damblaua… Ce e drept, poate să-şi facă damblaua cu un bun al judeţului… Asta e altă discuţie! Sunt alţii care pot să tragă concluzii… (…) Mie, pe 21 decembrie, contractul de interimat pentru o perioadă de patru luni, îmi expiră. Eu, personal, o hotărâre am luat-o şi, de data asta, hotărârea asta, nu mi-o mai schimbă nimeni! Nici cu ameninţări ca data trecută! Cum s-a ajuns aici? E simplu, nişte membrii din Consiliul de Administraţie s-au convins ei singuri, ei pe ei, că trebuie să plece… Asta e! Anumiţi oameni nu se simt reprezentaţi în acest CA! Eu ştiam că membrii Consiliului de Administraţie reprezintă patronul şi, din câte ştiu eu, patronul APAVIL-ului este municipiul Râmnicu Vâlcea şi încă vreo 30 de UAT-uri, comune şi oraşe şi judeţul Vâlcea… Eu nu ştiam că APAVIL are oameni ca patroni, ca să fie reprezentate nişte persoane! Eu ştiam că trebuia să fie reprezentat judeţul, municipiul, nicidecum nişte oameni… Deci, povestea asta… de ce se vrea, cum se vrea… În prima fază, să nu fie nişte oameni, dup-aia veţi vedea dvs. ce s-o mai vrea! (…) Ce se întâmplă acum, s-a făcut şi în 2013! Tot aşa, cineva… ce e dept, de cealaltă parte a eşichierul politic, ca să fim sinceri, a considerat că sunt mai drepţi şi ştiu mai bine legea decât toţi ceilalţi! Şi s-a pus un CA care nu era legal! Şi onor Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare nu ne-a dat voie la bani, să tragem banii doi ani de zile! Din 2013 până în 2015! În 2015, am luat banii, numai că n-am găsit pe nimeni să ne facă micro-centralele alea în nouă luni ca să putem să luăm certificatele verzi… Vă las pe dvs. să căutaţi pe Internet, cine şi ce a făcut în 2013! (…) Ideea e următoarea: atât timp cât se merge în continuare, indiferent de ce argumente aduci… Nu e bună hârtia asta, facem alta! Nu e bun ăla… Nu noi am blocat concursul! DACĂ ĂLA TE AMENINŢĂ ŞI-ŢI FACE… CE SĂ-I FACI?! Până la umă, ce dracu… stau să mă lupt cu cine? (…) Până la urma urmei, primăria îşi pune trei oameni în CA… pentru că, v-am spus, nu se simte cineva reprezentat… Poate să ştie cineva ce fac acei trei? Noi trăim într-o ţară de-asta în care ne place să ne ascundem. Eu vă spun o chestie: la o firmă privată, patronul poate să-şi bată joc de banii lui, dar aici e altă problemă pentru că banii sunt ai tuturor. Că s-o dovedi că vrea să-şi bată joc, că vrea să facă treabă, eu n-am cum să ştiu… O să se vadă! Poate o să meargă şi de-acum încolo, de ce nu?! Eu am o hotărâre luată pe care, de data asta, nu mi-o mai întoarce nimeni…O să vedeţi pe 21 decembrie!”.

Jianu despre bugetul APAVIL

„Eu vreau să vă spun o socoteală simplă şi cei dintre dvs. care o vor pricepe, o vor ţine minte până în momentele alea când se va hotărî ceva prin APAVIL, da? Şi anume, la ora actuală, încasările societăţii ăsteia, în medie pe lună, sunt 5,2-5,3 milioane RON! Bani în mână, la ora actuală, se dau 1,7 milioane. 1,3 milioane lei sunt dări către stat aferente salariilor, deci ne-am dus la 3 milioane, da? 400.000 e TVA-ul, alte 300.000 sunt bonurile alea pe care eu voiam să le tai, dar nu voi mai avea şansa… Deci, ne-am dus la 3,7 milioane lei. Mai sunt 600.000 RON pe lună, rate şi dobânzi la bănci. Şi vreau să ştiţi că sunt aferente unor credite din care APAVIL-ul a asigurat cofinanţarea pentru nişte lucrări de apă şi canal realizate în municipiul Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti, Băbeni, Ocnele Mari şi Bălceşti. Nu cred că m-a văzut cineva pe mine vreodată tăind vreo panglică pe la lucrările alea, ca să se spună că 600.000 le plătim să se dea Jianu mare! Iar lucrările astea sunt în proprietatea autorităţilor publice locale, deci nu intră în patrimoniul APAVIL! După ce le terminăm, în continuare, o să plătim până prin 2030, rate şi dobânzi, ele se duc la primării care urmează să ia chirii pe ele de la noi! E bine să ştiţi toate astea… Deci, am ajuns la 4,3 milioane RON. Mai puneţi dvs. combustibil, curent etc şi-o să vedeţi cum ajungem pe la vreo 5 milioane pe lună, aşa…Mai rămân de fel de fel de alte chestii, vreo 200.000 de lei. Deci, socoteala asta vă rog eu s-o ţineţi minte când o să mai încerce cineva să vă convingă de fel de fel de chestii!”, a mai declarat Jianu.

Viitorul sumbru al APAVIL

„Despre trecerea asta a contribuţiilor, de la angajator la angajat… Se va negocia cu sindicatul şi nimeni din societate nu pierde nici un leu! Asta e clar! Să stea lumea liniştită, nu se pierde nici un leu! Aş vrea să fiţi de acord şi sindicatul şi dvs., ca-n Contractul Colectiv de Muncă să scriem undeva acolo, că în situaţia în care această OUG pică să se revină la ce-a fost. Altminteri, o majorare de salarii cu 20% cât o să fie la dvs. cu trecerea contribuţiilor ălora, pe societate o îneacă! Adică… într-o jumătate de an, oricine şi orice ar fi, ori pleacă 20% din oameni din societate, ori se alege praful! Varianta cu bonurile de masă tăiate de la 1 ianuarie e foarte clar că poate s-o facă alt director, mai puţin eu!”