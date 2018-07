Iubitorii de carte bună sunt invitați la Eveniment de înaltă ținută, în citadela culturii vâlcene

Astăzi, 5 iulie, cu începere de la ora 17.00, publicul vâlcean (și nu numai) iubitor de cultură este așteptat în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea. Cititorii vâlceni vor face cunoștință cu un volum de 600 pagini, intitulat „Fața nevăzută a agresorului. Pactul Ribbentrop-Molotov și urmările lui pentru România”, în care autorul, reputatul istoric Ioan C. Popa onorează 100 de ani de la întregirea României, astăzi nicidecum Mare, cum a fost în 1918. Invitat de onoare în județul nostru, dr. Ioan C. Popa va prezenta o carte de referință despre Pactul sovieto-german și ce a urmat. În carte – șase capitole masive, anexe, hărți și ilustrații, bibliografie etc. – autorul trece în revistă o documentație adusă la zi, până la apariția volumului. Volumul a apărut la Editura bucureșteană «Semne», în anul 2017.

Despre această lucrare se mai poate spune că este cea mai reprezentativă carte care a apărut până acum la noi, care exemplifică, în mod clar, înțelegerile sovieto-germane din luna august a anului 1939, încheiate cu mult dezbătutul (până astăzi) pact Ribbbentrop-Molotov. Un acord internațional mai straniu – și mai puțin cunoscut – ca multe altele și care continuă, din păcate, să fie ținut și astăzi cât mai ferit de cercetători și marele public, la aproape opt decenii după semnarea sa.

Autorul volumului la care facem referire, Dr. Ioan C. Popa, este sociolog, publicist şi diplomat, absolvent al Facultăţii de Filosofie, Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti, Doctor în sociologie (relaţii internaţionale), cercetător asociat la Institutul de Sociologie al Academiei Române, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, senior editor la revista Balcanii şi Europa şi redactor-şef al publicaţiei Periscop, revistă trimestrială a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe.