Invitație pentru cinefili: Cambridge vine la Biblioteca Județeană Vâlcea

Așa după cum ne-au obișnuit în ultima perioadă, fiecare lună este marcată de către reprezentanții Centrului Europe Direct Vâlcea și cei ai Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea prin difuzarea unui nou film publicului cinefil. Miercuri, 27 septembrie, cu începere de la ora 17.00, în sala de conferințe a citadelei culturii vâlcene este programtă vizionarea producției documentare intitulată „Cambridge!”. Filmul la care facem referire este o producție bulgară a anului 2015. Documentarul are o durată de 64 de minute, iar accesul publicului spectator este permis în mod gratuit.

Ce puteți vedea în acest film?

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Centrului Europe Direct Vâlcea prezintă câteva informații despre documentarul care urmează să fie proiectat miercurea viitoare.

„Dolni Tsibar este un sat întins din nord-vestul Bulgariei – cea mai săracă regiune a Uniunii Europene. 99% din localnici sunt romi. Datorită interesului acordat de aceștia educației, media i-a numit, ironizându-i, Cambridge-ul romilor. Filmul urmărește viața de zi cu zi a satului, pe perioada unui an întreg. Un an întreg din viața școlii primare locale, unde profesori dedicați se străduiesc să ofere elevilor cea mai bună educație posibilă cu resurse limitate. Într-un stil calm, observațional și fără niciun comentariu, regizoarea Eldora Traykova ne introduce în viața satului și a localnicilor acestuia. Profesorii, copiii, părinții și sătenii vorbesc despre viețile lor de zi cu zi, își narează propriile autobiografii și vise. De-a lungul drumului, devine clar că școala în sine nu este cu mult diferită de orice altă școală – sunt doar circumstanțele excepționale. Romii încă sunt tratați ca niște cetățeni de mâna a doua și se lovesc de discriminare în fiecare zi. Mulți dintre copii au părinți care lucrează în străinătate, iar sărăcia este un lucru obișnuit. Între timp, copiii sunt nevoiți să învețe extraordinar de bine dacă vor să aibă șanse pentru un viitor mai bun. Un tată este furios pe gemenii săi deoarece unul dintre ei a luat numai 10 și un singur 9 – care i-ar putea pune în pericol visul de a ajunge la facultate. Ca o pedeapsă, aceștia trebuie să aibă grijă de o capră pe timpul vacanței de vară”, sună prezentarea emoționantă a filmului.

Premii și festivaluri

• 2016 – „Kids & Docs” Documentary section, Best Feature Documentary Award, Olympia International Film Festival for Children and Young People

• 2016 – Mediawave International Film and Music Gathering

• 2016 – DOK.panorama section, DOK.fest Munich

• 2016 – Special Mention, SIFF’s Documentary Programme, Sofia International Film Festival

• 2016 – CinEast Central And Eastern European Film Festival Luxembourg

• 2015 – Special Award of Plovdiv, Golden Rhyton – Golden Rhyton Bulgarian Documentary and Animation Film Festival

• 2015 – International Documentary Film Festival Amsterdam