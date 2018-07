Invitație la Muzeul de Istorie: „Conacele Motrișorenilor – Gospodării tradiționale de pe cursul superior al Văii Motrului”

La sfârșitul acestei luni, Muzeul de Istorie va găzdui vernisajul expoziției de fotografie: „Conacele Motrișorenilor – Gospodării tradiționale de pe cursul superior al Văii Motrului”. Fotograful este Victor Troacă, autorul care ,în toamna lui 2016, a lansat cartea cu același nume. Potrivit managerului Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”, conacele sunt construcții sau gospodării temporare sau uneori permanente folosite de locuitorii satelor de munte din zona Padeș-Cloșani, aflate la o distanță mai mare sau mai mică de vatra satului. Localnicii din Motru Sec au și aveau și în trecut multe locuri de muncit (teren n.red.) în afara satului. „Conacul este o construcție din bârne de lemn așezate pe un rând de bolovani sau pe un zid de protecție a cărei destinație este aceea de a fi locuită și utilizată deopotrivă pentru depozitarea hranei și a produselor obținute în cadrul gospodăriei, dar și ca adăpost pentru animale. În fața conacului e o tindă acoperită. Șoprurile sunt folosite pentru adăpostul animalelor etc. Aceste conace reprezintă un tezaur etnografic de mare valoare care trebuie protejat. Cartea-album «Conacele motrișorenilor» este scrisă de un om cu o vastă experiență de viață, dar și profesională, un fiu al acelor meleaguri descrise în paginile operei. A scris cartea fiind animat de credința că are datoria de a imortaliza universul secular al lumii de la sat, frumusețea conacelor consătenilor săi, oameni vrednici și iubitori ai tradițiilor. Albumul completează o altă carte a autorului, intitulată «Motru Sec. Studiu istoric şi etnografic» (2007). Arealul conacelor motrişorenilor face parte din actualul Parc Naţional Domogled-Valea Cernei, care are nevoie de protejare şi conservare a patrimoniului său etnografic . Conacele sunt regăsite nu doar în zona Motru Sec, Mehedinți, ci și spre Tismana, dar și spre Băile Herculane și în județul Caraș-Severin. Autorul Victor Troacă spune că localnicii din Motru Sec au ca și caracteristică a modului de viață faptul că dețin terenuri-locuri de muncit-în afara satului, astfel că aceste conace erau necesare. Sunteți invitați la o expoziție de fotografie inedită, la care veți putea admira imagini imortalizate în universul secular al lumii de la sat, frumusețea conacelor, oameni vrednici și iubitori ai tradițiilor”, ne-a explicat Claudiu Tulugea, managerul muzeului.