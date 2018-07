„Investiţiile străine directe au crescut cu 17,6% în primele cinci luni ale anului”

• declară deputatul Daniela Oteșanu

Bazându-se pe datele oficiale de la Banca Națională a României, deputatul Daniela Oteșanu spune că investiţiile străine directe au crescut cu 17,6% în primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la 1,720 miliarde de euro. „Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,720 miliarde de euro (comparativ cu 1,462 miliarde de euro în perioada ianuarie – mai 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,208 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 488 milioane euro”, declară Oteșanu.

În același timp, numărul firmelor cu capital străin nou-înfiinţate a scăzut, în primele cinci luni ale acestui an, cu 1,83%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 2.362 unităţi, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cele 2.362 de societăţi noi aveau un capital social subscris în sumă totală de peste 32,373 milioane dolari, în creştere cu 92,9% comparativ perioada ianuarie-mai 2017.

„Anul trecut, în țara noastră, au fost înfiinţate 5.837 astfel de firme, cu 9,1% peste nivelul din 2016, când a fost înregistrat cel mai slab an din ultimii 18 ani în privinţa firmelor cu capital străin nou înfiinţate. În perioada 1991 – 2017, au fost înfiinţate 215.651 de societăţi cu participare străină la capital, valoarea totală a capitalului social subscris fiind de peste 61,3 miliarde de dolari. Astfel se face că, la 31 mai 2018, în România se înregistrau 218.013 firme cu capital străin, din care cele mai multe, respectiv 46.278 au capital italian, dar cea mai mare valoare a capitalului social este a societăţilor olandeze, respectiv 12,493 miliarde de dolari, în 5.184 firme”, a mai spus Daniela Oteșanu.