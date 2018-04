Investiții importante se vor face la Stoenești

Așa cum am mai informat, în acest an vor demara la Stoeneşti patru proiecte importante, finanţate cu fonduri externe. Este vorba despre două proiecte guvernamentale – alimentarea cu apă în satul Zmeurătu şi canalizare în satul Stoeneşti, dar și încă două proiecte cu fonduri europene – construirea unei grădiniţe şi sistem de alimentare cu apă şi canalizare în Piscu Mare. Celor patru investiţii majore li se mai adaugă şi alte proiecte mai mici, dar care, odată finalizate, vor creşte nivelul de trai al locuitorilor din Stoeneşti.

„Am semnat cele trei proiectele la Ministerul Dezvoltării: cel privind introducerea canalizării în satul Stoeneşti şi cel care cuprinde alimentarea cu apă în satul Zmeurătu sunt două proiecte mari, care se ridică la peste 127 de miliarde de lei vechi. Mai avem un proiect mai mic, vizând dotarea cu calculatoare, video proiectoare şi mobilier pentru Şcoala Gimnazială Stoeneşti. În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene am reuşit să semnăm contractul de finanţare şi pentru grădiniţă. Suntem cu cele patru proiecte majore gata. Este vorba de cele două proiecte pe fonduri europene: alimentarea cu apă şi canalizare la Piscu Mare în valoare de 2,5 milioane de euro şi construirea grădiniţei, în valoare de 500.000 de euro şi celelalte două proiecte prin PNDL-2, alimentarea cu apă în satul Zmeurătu şi introducerea canalizării în satul Stoeneşti”, a declarat primarul Gheorghe Dumbravă.