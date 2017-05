Intră în ritmul Maratonului Olteniei, 26-27 august!

• rezervă-ți locul la cursa preferată, de MTB (26 august) sau Trail Run (27 august) sau la amândouă!

Maratonul Olteniei, powered by CEZ Romania, pune pentru al 5-lea an consecutiv Ramnicu Valcea pe harta marilor competitii de MTB si alergare montana si lanseaza invitatia tuturor iubitorilor de sport in aer liber de a intra in ritmul naturii si al faptelor bune.

Maratonul Olteniei este ocazia perfecta de a explora frumoasa regiune deluroasa din vecinatatea orasului Ramnicu Valcea si de a lua parte la un eveniment sportiv de Trail Running si MTB Cross-country. Astfel, pentru editia din 2017, alergatorii si biciclistii amatori se vor putea intrece in patru probe consacrate, MTB Cross-country pe doua variante de traseu: scurt, de aproximativ 33 km, si lung – de 51 km si Trail Running pe doua trasee: unul de semimaraton, de 22 km, si un cros de 10,5 km.

Happy* Taxa pana pe 31 iulie Taxa intre 1-23 august

MTB 33 km 50 Lei 55 Lei 70 Lei

MTB 51 km 50 Lei 60 Lei 75 Lei

Trail 10 km 50 Lei 55 Lei 70 Lei

Trail 22 km 50 Lei 60 Lei 75 Lei

MTB & Trail 75 Lei 90 Lei 110 Lei

Contravaloarea taxelor de participare si cea a donatiilor individuale facute de sportivi direct pe site, alaturi de cele ale partenerilor si cele ale companiei CEZ Romania vor fi directionate integral catre dotarea cu echipamente medicale performante a Centrului de Transfuzie Sanguina (CTS) Valcea.

Cum te inscrii:

1. Completeaza formularul de inscriere disponibil online, pe site.

2. Plateste taxa de inscriere prin una dintre urmatoarele variante:

 Plata online urmand linkul cu instructiunile

 prin transfer bancar in contul Asociatiei Smart Atletic Team, deschis la UniCredit Bank, Sucursala Niculae Titulescu din Bucuresti, cont in lei – RO50BACX0000001250372000, CIF – 30822917.

Ce am facut in 2016?

Anul trecut s-au inscris la start 543 de sportivi – 292 participanti la cursa de MTB, 256 de participanti la cursa de TRAIL si 135 de copii cu varste intre 4 si 13 ani. Ajutoare de nadejde au fost cei 102 angajati CEZ inscrisi ca voluntari. Maratonul a avut loc sub deviza „cursa 4×4 pentru corpul tau!”

Suma stransa din taxele de participare, la care s-a adaugat cea donata de CEZ Romania, in valoare totala de 15.000 Euro, a fost utilizata pentru achizitionarea unui sistem chirurgical cu radiofrecventa pentru dotarea Sectiei de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea.

Urmariti indeaproape www.maratonulolteniei.ro si paginile de Facebook www.facebook.com/MaratonulOlteniei si https://www.facebook.com/energiepentrubine si veti afla la timp informatii despre eveniment, sfaturi de pregatire si experiente din anii anteriori.

Te asteptam la start in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea! Spor la antrenamente!

* Primii 50 de participanti care se inscriu la fiecare dintre probe (MTB 33/MTB51) sau TRAIL (TRAIL 10/TRAIL 22) au o taxa promotionala de 50 lei; Primii 5 participanti care aleg pachetul combo MTB+TRAIL au o taxa promotionala de 75 lei (indiferent de combinatia aleasa). Perioada de valabilitate a ofertei Happy este până pe 19 mai, in limita locurilor disponibile.

