Interviu cu Lucian Boia: „Sfârșitul lumii s-ar putea să fie mâine sau peste un milion de ani”

– Pentru istoricul Lucian Boia ce înseamnă Vâlcea?

– Cred că nu ar fi onest din partea mea să spun vrute și nevrute despre un subiect pe care îl cunosc prea puțin. Mă voi mărgini la o poveste cu caracter personal. Strămoșii mei pe linie maternă, italieni, pe numele lor Morandini, au venit în România pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Erau antreprenori de drumuri. S-au instalat la Râmnicu Vâlcea, ceva mai târziu mutându-se la Câmpulung Muscel. Iată, așadar, că există o fază „vâlceană” în istoria familiei mele.

– A fost Jules Verne în Transilvania sau România?

– Răspunsul e foarte scurt și fără echivoc: Jules Verne nu a fost niciodată pe meleaguri românești. E o legendă. Documentele de care dispunem, corespondența îndeosebi, acoperă, uneori în detaliu, întreaga biografie a scriitorului. Îi știm foarte bine drumurile și călătoriile. Efectiv, nu mai este loc pentru o călătorie în România. Nu am avea unde să o plasăm.

– De ce este ISTORIE ȘI MIT ÎN CONȘTIINȚA ROMÂNEASCĂ scrierea la care țineți cel mai mult?

– Nu pot să spun că Istorie și mit ar fi, din tot ce am scris, cartea mea preferată. Se află printre preferatele mele, dar nu e singura. E, însă, cu siguranță cartea care a avut cel mai mare impact, prin răsturnarea perspectivei tradiționale asupra istoriei. Până la urmă, când e vorba de ierarhia cărților, cuvântul decisiv îl are cititorul, nu autorul. Preferata publicului s-a dovedit a fi, de de­parte, De ce este România altfel?, al cărui tiraj a depășit 70.000 de exemplare. Pe locul doi vine Istorie și mit, cu puțin peste 30.000, urmată de Capcanele istoriei, cu 24.000, și așa mai departe. Printre prefera­tele mele sunt și cărți care au avut mai puțin suc­ces la publicul din România, precum Jules Verne. Paradoxurile unui mit (4.000 de exemplare) și Napoleon al III-lea cel neiu­bit (5.600 exemplare), ambele publicate, ca și multe altele, mai întâi în Franța, unde s-au bucurat de succesul criticii (cartea despre Jules Verne a beneficiat în ziarul Le Monde de o recenzie entuziastă pe prima pagină).

– Sfârșitul lumii se mai amână mult?

– Sfârșitul lumii s-ar putea să fie mâine sau peste un milion de ani, sau niciodată. E o întrebare la care nimeni nu e competent să răspundă. În genere, despre viitor nu știm absolut nimic, va fi cu siguranță altfel decât toate scenariile noastre. Ceea ce ne poate preocupa acum, nu e propriu-zis sfârșitul lumii, ci sfârșitul unei lumi. Istoria s-a accelerat și ne aflăm deja într-o zonă de ruptură. Lumea de mâine va fi alta, foarte diferită de lumea de azi. Asta o putem spune, fără riscul de a ne înșela.

A consemnat Cornel Secu