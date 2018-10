După o binemeritată odihnă într-o superbă pensiune din apropierea Salzburgului, călătorim o zi întreagă şi ajungem în Orașul Imperial. Mai fusesem pe-aici, cândva chiar am scris într-o carte despre Nürnberg, oraș cu o istorie strâns legată de aceea a Sfântului Imperiu Roman. Conducătorii acestuia au ales loc de cetate lângă râul Pegnitz, iar în documentul numit Sigena, emis de împăratul Heinrich al III-lea, în anul 1050, apare pentru prima dată denumirea Nourenberg, adică deal stâncos, care asigura granițele între Saxonia, Bavaria, Franconia de Est și Boemia, teritoriul dezvoltându-se rapid ca târg liber.

Facem prima vizită – normal – la prietenii de la care primisem invitația de a participa la inaugurarea Centrului Cultural Româno-German de Ajutor și Integrare, generoasă inițiativă a Asociației „Dacia e.V.”, aflată sub tutela talentatei jurnaliste și reputată animatoare culturală Ionela van Rees Zota. Am ajuns fără greș la destinație: Petersauracherstraße 47-49, aplicația GPS fiindu-ne de mare ajutor.

Ca orice români grijulii – eram împreună cu soția și cu bunii noștri prieteni Elena și Ion Drăghici – ne interesăm de un hotel, prin apropiere, gazdă pentru câteva nopți. Din cei aflați în jurul distinsei amfitrioane un glas ne-a mângâiat dintr-o dată sufletele: „Veți locui la mine, fiecare familie cu camera sa.” Mai mult decât superbele edificii patinate de secole de pe străzile prin care trecusem, expresii ale unui canon de artă de cea mai pură esenţă clasică, m-a atras această voce pe care, o clipă, am asociat-o vocilor dragi de-acasă. Şi, în atmosfera animată din după-amiaza acelei toamne de cleştar, m-am gândit cât de „acasă” se simt acești români din jurul nostru lângă semenii lor, toți fiind iscaţi – şi unii, şi alţii – din aceeaşi rădăcină. Când – metaforic vorbind, dar nu doar metaforic – istoria şi geografia fac trup comun, sentimentul de „acasă” – oricât ar fi de mare distanţa ce te desparte de casă – cunoaşte o relevanţă unică. Glasul acela cald, catifelat cu vorbe de prin părțile Banatului, era ale Laviniei Hant, de-acum intrată în buzunarul inimilor noastre.

Într-o carte de călătorie, scria Marin Preda: ceea ce interesează este „dacă ai păţit ceva”. N-am păţit nimic grav în călătoria noastră spre cerul Orașului Imperial, dimpotrivă. Şi totuşi, ceva „am păţit”: am cunoscut români minunați și am trecut printr-o aventură spirituală – a întâlnirii cu o minunată doamnă, Ionela van Rees Zota, care, cu ani în urmă, a făcut un pariu cu sine: să înalțe în Nürnberg o adevărată catedrală a culturii românești, pentru a face să strălucească aici, în inima Germaniei, literatura, artele vizuale, muzica și limba noastră dulce ca un fagure de miere, cum nu s-a mai cunoscut până acum. Cu alte cuvinte, românii din această zonă metropolitană să beneficieze, permanent, de un spectru larg de proiecte social-culturale, sub un unic legământ: integrarea.

Perseveranța, credinţa şi munca susţinută a unor oameni ca Ionela au făcut ca un vis să devină realitate.

Sărbătoarea Cărții