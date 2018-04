Incident în Călimănești. Părinți cu copii în pericol

Am primit la redacție, din partea unei cititoare a cotidianului nostru, date și imagini referitoare la un incindemt ce a avut loc astăzi după-amiază, punând in pericol viața unor copii, alături de părinții lor.

Redăm, mai jos, datele primite:

„In Călimănești – Căciulata (Complex Cozia Olt Căciulata), in această perioadă se desfășoară campionatele naționale de șah pentru copii și juniori. Astăzi după-amiază, in jurul orei 16:00, a căzut o bucată din plafonul hotelului (abia renovat…) peste un tavan de sticlă nesecurizată sub care stăteau părinți și.copii pe fotolii. Incidentul putea foarte clar să aibă ca urmare o tragedie. Ideea este că un astfel de tavan nu poate fi conceput ca nesecurizat mai ales că deasupra sa sunt balcoane, iar sub este un loc de relaxare pentru turiști. Din imaginile atașate puteți vedea clar ce s-a petrecut, trebuie marită imaginea in care se vedea de unde este desprins peretele care a căzut peste tavanul nesecutizat, pentru că imaginea este din depărtare, este un corp intre cele două hoteluri…”