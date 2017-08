Încheierea Școlii de Vară „Sfântul Evanghelist Luca”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, sub coordonarea Sectorului Învățământ și Activități cu tinerii, în Parohia Valea Bisericii – Orlești din Protoieria Drăgășani, în perioada 1 – 31 iulie 2017 s-a desfășurat cea de-a treia ediție a Școlii de Vară „Sfântul Evanghelist Luca”.

În ultima duminică a lunii iulie, după Sfânta Liturghie, Parohia Valea Bisericii a organizat alături de Asociația „Hrană pentru Trup și Suflet” – Orlești un eveniment cultural-muzical la Căminul cultural din localitate, la care au luat parte copiii, tinerii și cadrele didactice voluntare în proiect. La eveniment au asistat părinții copiilor și mulți credincioși ai parohiei, care s-au bucurat de muzica, dansul și portul popular prezentate de copii. De asemenea, cei prezenți au vizionat momente surprinse în cadrul atelierelor desfășurate de copii, și au vernisat materialele lucrate pe parcursul Școlii de Vară „Sfântul Evanghelist Luca” din acest an.

„Ne bucură faptul că cei aproximativ 120 de participanți la această ediție a Școlii de Vară 2017 s-au implicat cu dăruire și entuziasm la toate atelierele programului gândit de echipa noastră de implementare a acestui proiect educațional de vacanță. Comuniunea, promovarea valorilor moral-creștine, participarea activă la viața parohială, înțelegerea nevoii de a avea un cadru bine organizat, în care tinerii noștri să lase deoparte calculatorul și telefonul, folosite astăzi prea mult ca mijloace de relaxare, voluntariatul, punerea în practică a multor cunoștințe acumulate în timpul anului școlar, exersarea și dezvoltarea unor aptitudini vocaționale, mișcarea în aer liber constituie motive întemeiate pentru a depune eforturi constante și de ne implica și pe viitor în organizarea unor astfel de proiecte educațional-culturale pentru copiii și tinerii din comunitățile noastre”, a subliniat părintele Luca-Georgian Sîia, moderatorul evenimentului ce a încheiat Școala de Vară din acest an.