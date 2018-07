Incendiu stins rapid la Ghioroiu

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” au intervenit în data de 3 iulie, la ora 13.01, în localitatea Ghioroiu pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de furaje. Flăcările s-au propagat de la un foc făcut de proprietar pentru arderea unor resturi vegetale din gospodărie. Până la stingerea acestora, au ars: acoperișul unui fânar cu suprafața de 40 mp și 500 kg furaje. Prin intervenția promptă a pompierilor s-a reușit salvarea altor bunuri din gospodărie.

Intervenție pe DN7

Pompierii militari din cadrul ISU „General Magheru” al județului Vâlcea au intervenit în data de 3 iulie, la ora 7.20, în localitatea Câineni, pe DN7 km 232+400, pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor în urma producerii unui accident rutier. În momentul sosirii echipajelor la locul intervenției, un autocamion încărcat cu capace pentru băuturi răcoritoare avea scurgeri de carburant, și se afla răsturnat pe calea ferată care tranzitează zona. Pentru prevenirea unui eventual incendiu, pompierii au deconectat bornele de la acumulatorul autovehiculului, și au restricționat accesul persoanelor neautorizate în zonă.

La volan, sub influența alcoolului

Biroul de presă al IPJ Vâlcea informează că polițiștii Serviciului Rutier au depistat în trafic încă un șofer, sub influența alcoolului. Astfel, în dimineața zilei de 4 iulie a.c., polițiștii au oprit pentru control, pe Drumul Național 7, în afara localității Golești, un conducător auto, de 48 de ani, din Râmnicu Vâlcea, sub influența alcoolului. În urma testării, a rezultat că acesta avea o alcoolemie de 0,89 mg/L alcool pur in aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Percheziții domiciliare la persoane bănuite de tâlhărie

Biroul de presă al IPJ Vâlcea informează că polițiștii din Râmnicu Vâlcea și Serviciului de Acțiuni Speciale au descins în Râmnicu Vâlcea, la domiciliile a patru persoane, bănuite de comiterea a două infracțiuni de tâlhărie calificată, în perioada mai-iunie a.c. Astfel, ieri dimineață, 4 iulie, polițiștii au efectuat patru percheziții domiciliare, în municipiu, la locuințele unor persoane cu vârste cuprinse între 26 și 56 de ani, două femei și doi bărbați, cercetați pentru două fapte de tâlhărie calificată. În fapt, la data de 13 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați de o femeie din Râmnicu Vâlcea, cu privire la faptul că, în noaptea de 12 iunie a.c., în timp ce se deplasa pe stradă, în municipiu, un bărbat i-ar fi smuls geanta de pe umăr, în care avea telefonul mobil, după care ar fi fugit.

La data de 25 iunie a.c., poliția a fost sesizată de reprezentanții Poliției Locale cu privire la faptul că, un bărbat de 81 de ani, ar fi fost victima unei tâlhării, comisă în Râmnicu Vâlcea. Polițiștii au demarat investigațiile cu privire la cele două fapte, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, persoanele bănuite fiind identificate și depistate. În urma perchezițiilor, au fost puse în aplicare patru mandate de aducere, iar cercetările continuă.