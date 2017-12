Încă o țintă ANI în județul nostru

Agenția Națională de Integritate a descoperit că Brădeanu Dumitru, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea s-a aflat într-un conflict de interese administrativ pentru că : „ A participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, şi ulterior, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine, Porcine şi Albine Racoviţa, judeţul Vâlcea, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, contractul de închiriere având ca obiect închirierea păşunilor aflate în domeniul privat al comunei Racoviţa pentru păşunatul animalelor, în suprafaţă de 85,5 ha. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) şi art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

