Încă două gospodării din Alunu, evacuate

Astăzi, 1 iunie, când poate cei mai mulți dintre noi se aflau în sărbătoare, la Instituția Prefectului a fost organizată o nouă ședință pe situații de urgență, vizată fiind alunecarea de teren din Alunu. Prefectul Florian Marin, alături de factorii implicați în problemă, s-a deplasat în zona afectată de alunecarea de teren. Dat fiind pericolul iminent de pătrundere a masei de pământ în incinta unei gospodării din zonă cât și distanța foarte mică până la DJ 605 C, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Alunu s-a întrunit în ședință, fiind stabilite următoarele măsuri: aprobarea evacuării pentru încă două gospodării, Avram Ioan și Genunche M. Ion, solicitarea sprijinului Administrației Naționale Apele Române pentru lucrări de intervenție operativă, în condițiile în care există riscul ca masele de pământ în mișcare să ajungă în albia râului Olteț, curs de apă aflat în administrarea SGA Vâlcea, solicitarea sprijinului Consiliului Județean Vâlcea, a administratorului DJ 605C, pentru lucrări specifice de punere în siguranță a platformei drumului și a podului existent la km 7+133, solicitarea sprijinulului Ministerului Economiei, Minister sub autoritatea căruia se regăsește Complexul Energetic Oltenia, societate ce are în administrare o suprafață de 29,11 ha, aproximativ jumătate din suprafața alunecată. Evaluarea modului de deplasare a haldei de steril alunecate s-a realizat atât prin survol cu un elicopter aparținând Ministerului Afacerilor Interne, efectuat de către inspectorul general pentru Situații de Urgență, colonel Daniel Marian Dragne, împreună cu prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, inspectorul șef al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență-Vâlcea, colonel Ionel Nuță, primarul localității Alunu, Cristian Birăruți și un reprezentant al exploatării miniere Berbești, cât și de la sol de către aceștia împreună cu alți specialiști ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-Vâlcea. Acțiunile de evacuare au început, fiind coordonate de către colonel Nuță Ionel, șeful ISU Vâlcea.