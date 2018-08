În Stoenești, undă verde pentru o grădiniță de jumătate de milion de euro

Rectificarea bugetară publicată pe 6 august 2018 de Ministerul Finanţelor Publice oferă o gură de oxigen şi administraţiei locale din Stoeneşti. La începutul anului, prin formula de calcul aplicată pentru repartizarea bugetului, comuna a fost vitregită cu peste 12 miliarde de lei vechi. Primarul Gheorghe Dumbravă (foto) considera, la momentul respectiv, că s-a făcut o greşeală, la nivel ministerial, atunci când s-a luat în considerare excedentul bugetar, deoarece banii erau cu destinaţie precisă, respectiv pentru un proiect european aflat în procedură de licitaţie. Zilele trecute, Ministerul Finanţelor a încercat să repare greşeala făcută şi, potrivit proiectului de ordonată privind rectificarea bugetului (aflat în dezbatere publică până pe 16 august) a repartizat comunei Stoeneşti aproximativ 10 miliarde lei vechi, bani care se vor folosi pentru plata salariilor angajaţilor şi a cheltuielilor de funcţionare, astfel încât procesul administrativ să nu fie afectat, până la finele anului.

Cu toate acestea, primarul Gheorghe Dumbravă spune că proiectele majore îşi vor urma cursul în vederea implementării, în pofida bugetului de austeritate. „Proiectele majore nu sunt în pericol. Am reuşit să obţinem finanţări importante atât de la Guvern, cât şi prin fonduri europene. Vor fi afectate micile investiţii, pe care noi obişnuiam să le facem în fiecare an. Şi, de asemenea, vom avea de suferit pentru faptul că nu avem posibilitatea financiară să întocmim noi proiecte, care necesită bani pentru partea de documentaţii. Revenind la investiţii, avem trei proiecte mari, care, odată finalizate, vor pune la punct infrastructura de apă şi canalizare din localitate. Pe fonduri europene, pe măsura 7.2, în Piscu Mare, unde avem şi sursa noastră de apă şi unde avem alimentare cu apă şi canal în cele cinci sate componente ale fostei comune Cacova, cu acest proiect suntem în procedura de achiziţie, suntem pe cale să desemnăm câştigătorul licitaţiei. Aici nu se pune problema de bani, avem acel avans de 39 de miliarde pentru care plătim comision de anul trecut, din luna iulie, de când am semnat contractul de finanţare. Din păcate nu toate lucrurile depind de mine, acestea sunt procedurile birocratice, din nefericire. Ceea ce este cert este că lucrarea, care are o valoare de 2,5 milioane de euro se va face. Dacă va câştiga licitaţia un constructor serios, eu sunt convins că măcar alimentare cu apă o vom avea gata până la finele anului. Oricât de mult ne-ar întârzia această procedură de licitaţie, anul acesta ar trebui să se realizeze o mare parte din lucrare, încât să dăm apă din sursa noastră. Pe lângă acest proiect mai avem în procedura de licitaţie cele două proiecte prin PNDL-2, adică alimentarea cu apă în satul Zmeurăt şi extinderea sistemului de canalizare în comună. Cele două investiţii se apropie şi ele de 3 milioane de euro”, ne-a declarat primarul localităţii Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă.

De curând, primăria Stoeneşti a primit avizul favorabil pentru cel de-al patrulea proiect, este vorba de construirea unei grădiniţe în satul Dobriceni, investiţie care se va realiza cu fonduri europene, în valoare de 500.000 euro.