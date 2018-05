În fruntea celei mai mari companii de stat, Salariul vâlceanului Bogdan Badea scăzut cu 20% deși profitul Hidroelectrica este la cote istorice!

Economica.net notează că salariile membrilor directoratului Hidroelectrica s-au redus cu 20%, la începutul acestui an, în condiţiile în care angajaţii companiei au beneficiat de o majorare salarială netă de 15%.

Pe valul celui mai mare profit obținut de către Hidroelectrica, Bogdan Badea are de suferit de pe urma așa-zisei reforme fiscale și a declarat, într-o conferință de presă: „Suntem singurii din companie cărora le-au scăzut salariile cu 20%, odată cu transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, pentru că au existat nişte interpretări. Nu mai luăm nici salariul net de anul trecut. Acum, salariile managementului sunt undeva la 16.000 de lei net, lunar. La transferul contribuţiilor, trebuia corelat OUG 90 cu OUG 109. OUG 109 spune că salariul trebuie să fie media ultimelor 12 luni a salariului mediu brut pe ramură. Sunt până la şase salarii care se pot acorda. Aici sunt două acte normative. Pe care îl iei în calcul? Se spune că se transferă contribuţiile, dar nu e foarte clar. Or, o entitate a Ministerului de Finanţe a spus aşa: cine e pe 109 definitivat păstrează netul, cine nu e pe 109 nu păstrează netul”.

Bogdan Badea a anunţat că producătorul de energie a obţinut, anul trecut, un profit net de 1,36 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istoria companiei. În 2016, profitul net al companiei a fost de 1,228 miliarde de lei. Totodată, în primul trimestru al acestui an, Hidroelectrica a avut un profit net de 485 milioane de lei, faţă de 399 milioane de lei în aceeaşi perioadă din 2017, ca urmare a situaţiei hidrologice îmbunătăţite. Marja EBITDA a crescut de la 67% în 2016 la 69% anul trecut şi 74% în primul trimestru al acestui an.