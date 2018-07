În Fârtățești, vremea rea a întârziat bălăceala

După cum vă informam şi în ediţiile noastre anterioare, Fârtăţeştiul, cea mai mare aşezare rurală a Vâlcii, are, din vara anului 2017, o bază de agrement gândită de administraţia locală special pentru perioada de caniculă. Cum vremea din acest start de vară a fost una cel puţin capricioasă, investiţia inaugurată în urmă cu un an nu a putut fi folosită. „N-am avut ce face din cauza ploilor, n-au fost practic mai mult de câteva zile cu soare. În rest… Acum, am zis să-i dăm drumul pentru că lumea deja ne întreabă şi văd că şi timpul ne dă speranţe”, a explicat Nicolae Voicescu (foto), edilul liberal al localității din sud-vestul județului nostru.