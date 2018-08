În Budeşti, jandarmi, «bătuţi» crunt de mineri!

• Superliga a debutat în forţă cu un meci spectaculos şi cinci goluri între AS Rm. Vâlcea 2016, cunoscută drept şi ca „echipa jandarmilor” şi Minerul Costeşti

Prima etapă a Superligii vâlcene a adus o victorie la scor pentru ortacii din Costeşti: 4-1 în deplasare, în Budeşti, cu jandarmii de la AS Rm. Vâlcea 2016. O primă repriză încheiată cu 3-0 pentru oaspeţi n-a prea lăsat loc de surprize, deşi nou-promovata a dat semne de viaţă în a doua jumătate a partidei, în care a avut mai multe şanse de a strânge scorul şi a spera la un X.

Un rezultat care vine să hrănească, din nou, visele celor de la Costeşti în lupta pentru promovare. După o nouă epurare masivă a lotului, echipa antrenată de Răzvan Milosteanu (autorul celui de-al patrulea gol de sâmbătă) are examen greu cu Viitorul Dăeşti, în primul meci de acasă, adică la baza Hidro.

„Ne-am făcut meciul uşor din prima repriză şi e un rezultat corect faţă de ceea ce a fost în teren. Nu are cum să ne fie uşor în acest start de campionat dacă ne gândim că au rămas doar trei oameni din sezonul trecut. E nevoie de timp pentru omogenitate, aşa că ne vom axa doar pe rezultate şi apoi să avem pretenţii la un joc spectaculos şi agreabil pentru toată lumea”, au fost concluziile primarului Toma Peștereanu despre debutul Minerului în acest sezon al Superligii de fotbal.